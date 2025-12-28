McLaren a dat lovitura Noul monopost, vândut înainte de a ieși pe circuit » E printre cele mai scumpe din istoria Formula 1

McLaren a stabilit un precedent fără egal în Formula 1.

Monopostul echipei britanice pentru sezonul 2026, MCL40A, a fost vândut la licitație pentru aproximativ 10 milioane de euro.

Mutarea vine într-un moment excelent pentru McLaren, care a avut un sezon remarcabil în 2025.

Monopostul McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut

Lando Norris a cucerit primul său titlu mondial, Oscar Piastri a încheiat sezonul pe locul 3, iar echipa a câștigat titlul la constructori.

McLaren a scos la licitație monopostul MCL40A încă din luna august, înainte ca acesta să fie testat oficial, pe circuit, conform planetf1.com.

Mașina a fost vândută la începutul lunii decembrie pentru 11.480.000 de dolari (aproximativ 9,7 milioane de euro), devenind al șaselea cel mai scump monopost de Formula 1 adjudecat vreodată la o licitație.

51 de milioane de euro reprezintă suma-record plătită pentru Mercedes W196R Streamliner din 1954, monopost vândut în februarie 2025 și care rămâne, în continuare, cel mai scump din istorie

Câștigătorul licitației va intra în posesia monopostului abia în primul trimestru al anului 2028. Mașina va fi livrată complet echipată, cu unitatea de putere Mercedes conform regulamentului din 2026 și în designul oficial al sezonului respectiv.

Până la acel moment, McLaren îi va oferi un model expozițional al monopostului din 2025.

Pachetul include și experiențe VIP, precum o vizită la McLaren Technology Centre din Woking cu Zak Brown și piloții Lando Norris și Oscar Piastri, acces la lansarea oficială a noului monopost, prezență la două curse de Formula 1, inclusiv Marele Premiu de la Monaco, dar și invitații la evenimente importante precum Cursa de 24 de ore de la Le Mans și Indianapolis 500.

Top 5 cele mai scumpe monoposturi de Formula 1 vândute la licitație, conform las-motorsport.com.

Mercedes W196R Streamliner (1954) – Juan Manuel Fangio – aproximativ 51 milioane de euro (vândut în 2025)

– Juan Manuel Fangio – aproximativ 51 milioane de euro (vândut în 2025) Mercedes W196R (1954) – Juan Manuel Fangio – aproximativ 22,8 milioane de euro (2013)

– Juan Manuel Fangio – aproximativ 22,8 milioane de euro (2013) Mercedes W04 (2013) – Lewis Hamilton – aproximativ 17,6 milioane de euro (2023)

– Lewis Hamilton – aproximativ 17,6 milioane de euro (2023) Ferrari F2001 (2001) – Michael Schumacher – aproximativ 15,6 milioane de euro (2025)

– Michael Schumacher – aproximativ 15,6 milioane de euro (2025) Ferrari F2003-GA (2003) – Michael Schumacher – aproximativ 12,4 milioane de euro (2022)

– Michael Schumacher – aproximativ 12,4 milioane de euro (2022) McLaren MCL40A (2026) - aproximativ 9,7 milioane de euro (2025)

