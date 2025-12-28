Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța
Aurel Țicleanu foto: Sport Pictures
Aurel Țicleanu, în conflict cu statul Fostul fotbalist al Craiovei a dat în judecată Casa de Pensii » Ce a transmis instanța

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 16:59
  • Aurel Țicleanu (66 de ani) a dat în judecată Casa de Pensii, după ce contribuțiile plătite în vremea în care era fotbalist nu au fost recunoscute.
  • Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a oferit mai multe detalii despre sumele pe care le-a câștigat în carieră și cum au evoluat acestea, de la tineret până la echipa națională.

Aurel Țicleanu a jucat pentru Universitatea Craiova între 1977 și 1985, însă la începutul carierei a trecut pe la fosta echipă Metalurgistul Sadu.

Aurel Țicleanu: „Statul nu recunoaște contribuțiile”

Întrebat de moderatorul Dan Udrea, redactor-șef adjunct GOLAZO.ro, ce sume câștiga la mijlocul anilor 80, la Craiova, Țicleanu a transmis:

„Eu tocmai ce venisem de la Metalurgistul Sadu și aveam un fel de... Venisem și aveam o indemnizație de 500 de lei. Echipele muncitorești timpul au plătit mai bine decât echipele studențești.

Eu am avut 500 de lei și luam și prime. Stăteam la cămin și aveam și masă asigurată. Am avut chestia asta. Așa am început.

După aceea, noi aveam o indemnizație. 2000 de lei avea fiecare echipă. Noi, la Craiova, mai luam 500 de lei în plus pentru că aveam o medie de peste 20.000 de spectatori și ne mai dădea 25%, deci 500 de lei.

La echipa națională începusem să joc, aveam 1.000 de lei de la echipa națională în plus. Pe lună. Deci, 2.500 cu 1.000 de lei și eram la echipa națională.

Și noi trebuia să venim cu lucrurile astea. Eram student și eram și lăcătuș mecanic la o întreprindere la Trustul de Construcții. Aveam 1.600 de lei, atâta era salariul, are dreptate Ando (n.r. - Ioan Andone), 1.600 și luam jumătate. Luam 1.700 și primeam 850. Ăștia erau banii. Plus primele de joc.

Și am ajuns să luăm și 60.000 de lei pe care statul nu-i mai recunoaște acum. Și-ți lua 25% statul atunci și spune că n-a plătit pentru pensie. Mă refer la contribuții. Dar pe mine nu mă interesează, că nu sunt acte.

Răspundem noi de ce n-a plătit statul pentru noi? Banii i-a luat. Primele sunt, eu am primit de la Universitatea din Craiova, mi-a dat toate astea. Dar nu rezultă că ai fi plătit contribuția la pensie. Și trebuie să intri, să-i dai în judecată dacă ai luat banii.

Ce ai făcut cu banii, nu mai e treaba mea. Nu pot eu să răspund, să dirijez chestiile astea”, a declarat Aurel Țicleanu, la Prima Sport.

232 de meciuri
a bifat Țicleanu pentru U Craiova, în toate competițiile

Aurel Țicleanu: „Am pierdut în primă instanță”

Fostul fotbalist al oltenilor a transmis că instanța nu i-a dat câștig de cauză, însă mai are un termen în martie 2026.

„Am pierdut în prima instanță. Mai am în martie încă o dată. Am dat-o în judecată (n.r - Casa de Pensii). Și pentru toți colegii mei care vin din spate... Sunt în aceeași situație, că sunt aceiași bani. Pentru că statul te întreabă de contributivitate. Asta-i contributivitatea.

Am bătut pe Kaiserslautern, mi se pare că ne-a dat 45.000. Și ne-a oprit apoi și am luat vreo 27.000 în mână. Fiecare jucător, 45.000”, a mai spus Țicleanu.

Cum arată motivarea instanței, din luna iunie a acestui an:

„Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată astăzi, 05.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței, potrivit portal.just.ro.

Universitatea Craiova Aurel Ticleanu metalurgistul sadu casa de pensii contributii
