Liam Delap (22 de ani), atacantul lui Chelsea, este foarte bun și la rezolvarea ecuațiilor matematice.

La un eveniment recent, Liam Delap a fost supus unui test complex.

Liam Delap, geniu la matematică

Atacantului sosit la Chelsea, în această vară, i s-a cerut să calculeze rădăcina cubică a unor numere.

Relaxat, Delap s-a descurcat excelent și a trecut testul cu brio spre surprinderea tuturor, conform tribuna.com.

Liam is a maths genius. 🤯 pic.twitter.com/nr6srgRlpf — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2025

Liam Delap, noul număr 9 al lui Chelsea

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a impresionat în stagiunea precedentă de Premier League, în tricoul celor de la Ipswich Town.

A marcat de 12 ori, în 40 de apariții, lucru ce a atras atenția mai multor echipe bine cotate.

În cele din urmă, Liam Delap, fiul fostului jucător, Rory Delap, cunoscut pentru aruncările sale impresionante de la margine, a ales să semneze cu Chelsea.

35.500.000 de euro a plătit Chelsea pentru transferul lui Liam Delap

Atacantul a preluat tricoul cu numărul 9 al londonezilor, însă are o concurență acerbă pe post.

Delap a început sezonul în postura de rezervă, Enzo Maresca preferând să meargă pe mâna brazilianului Joao Pedro (23 de ani).

Joao Pedro/ Foto: IMAGO

În cele două meciuri disputate în noua stagiune din Premier League, atacantul englez a adunat 17 minute, în remiza, 0-0, cu Crystal Palace și 62, în victoria zdrobitoare, de pe terenul celor de la West Ham, 5-1.

