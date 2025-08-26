- Liam Delap (22 de ani), atacantul lui Chelsea, este foarte bun și la rezolvarea ecuațiilor matematice.
La un eveniment recent, Liam Delap a fost supus unui test complex.
Liam Delap, geniu la matematică
Atacantului sosit la Chelsea, în această vară, i s-a cerut să calculeze rădăcina cubică a unor numere.
Relaxat, Delap s-a descurcat excelent și a trecut testul cu brio spre surprinderea tuturor, conform tribuna.com.
Liam Delap, noul număr 9 al lui Chelsea
Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a impresionat în stagiunea precedentă de Premier League, în tricoul celor de la Ipswich Town.
A marcat de 12 ori, în 40 de apariții, lucru ce a atras atenția mai multor echipe bine cotate.
În cele din urmă, Liam Delap, fiul fostului jucător, Rory Delap, cunoscut pentru aruncările sale impresionante de la margine, a ales să semneze cu Chelsea.
Atacantul a preluat tricoul cu numărul 9 al londonezilor, însă are o concurență acerbă pe post.
Delap a început sezonul în postura de rezervă, Enzo Maresca preferând să meargă pe mâna brazilianului Joao Pedro (23 de ani).
În cele două meciuri disputate în noua stagiune din Premier League, atacantul englez a adunat 17 minute, în remiza, 0-0, cu Crystal Palace și 62, în victoria zdrobitoare, de pe terenul celor de la West Ham, 5-1.