„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător” Charalambous a expus cauzele căderii de formă a lui Ngezana: „Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță”

Elias Charalambous a comentat situația lui Ngezana. „Nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem”, a spus antrenorul după FCSB - Fenerbahce 1-1. „Dar trebuie să vezi tot tabloul, nu doar să invinovățești jucătorii”.

Siyabonga Ngezana este din vara lui 2023 la FCSB și a fost important la cele două titluri consecutive cucerite de roș-albaștri.

Dar sud-africanul în vârstă de 28 de ani joacă slab, e departe de forma atinsă sezoanele trecute. Și managerul general Mihai Stoica a vorbit despre problema stoperului.

Charalambous: „Ngezana a jucat neîntrerupt de 3 ani. Trebuie să vezi tot tabloul”

Joi noapte, după 1-1 cu Fenerbahce, Elias Charalambous nu a ascuns că Ngezana nu e în formă, însă i-a luat apărarea.

„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător când echipa nu merge bine”, a spus antrenorul FCSB.

„Ngezana nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem. E normal. Dacă vedem un jucător care nu e în maximum de formă…”.

A explicat care crede el că sunt cauzele căderii fundașului central:

„Ngezana a jucat neîntrerupt de 3 ani. S-a dus la națională. Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță.

Se poate vorbi și despre lucrurile astea. Nu doar să învinovățești jucătorii că nu sunt în vârf de formă. Trebuie să vezi tot tabloul”.

Charalambous: „Ngezana poate juca mai bine, știe și el, am avut multe discuții”

Charalambous a adăugat: „Înțeleg, am jucat fotbal, jucătorii au perioade când nu sunt în cea mai bună formă.

Ngezana poate juca mai bine, știe și el, am avut multe discuții.

Cel mai important lucru pentru mine e că încearcă totul, se antrenează bine, e un băiat bun, va reveni în curând la forma bună”.

