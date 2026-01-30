„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna” +58 foto
Foto: Raed Krishan
Europa League

„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 11:16
  • FCSB - Fenerbahce 1-1. După duelul din etapa #8 din Europa League, presa din Turcia a vorbit despre identitatea echipei patronate de Gigi Becali (67 de ani).
  • Turcii nu l-au menajat pe finanțatorul campioanei, care a declarat că vrea să se despartă de doi dintre jucătorii săi.

FCSB, campioana României, și Steaua București, clubul din liga a doua, se află de mulți ani într-un conflict privind identitatea și palmaresul clubului de fotbal înființat în 1947.

În urmă cu câteva zile, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea deciziei din 5 iunie 2025 în dosarul privind conflictul: ÎCCJ recunoaște juridic că CSA Steaua deține identitatea istorică a clubului.

„Vechea Steaua București nu mai există. Au retrogradat din prima ligă!”

După duelul dintre FCSB și Fenerbahce, presa din Turcia a scris ironic despre problemele de identitate cu care se confruntă campioana României.

„Gheorghe Hagi, Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Victor Pițurcă, Stoica, Rotariu, Belodedici, Dan Petrescu și Stângaciu… Cei cu vârsta de peste 50 de ani își vor aminti cu siguranță cea mai bună echipă românească din istorie!

Aceasta era Steaua București în sezonul 1986-87. Au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Steaua București, care a produs multe vedete mari pentru fotbalul mondial la acea vreme, și-a văzut soarta schimbându-se odată cu numele.

A devenit Fotbal Club Steaua București (FCSB)! De parcă ar fi fost preocupați de altceva înainte! Ce s-a întâmplat cu echipa când s-a schimbat numele?

De la Hagi la Olaru, de la Rotariu la Lixandru, de la Dan Petrescu la Pantea și așa mai departe. Vechea Steaua București nu mai există. A retrogradat din prima ligă!”, au scris cei de la fanatik.com.tr.

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
labels.photo-gallery

Pe lângă discuțiile despre problemele cu care se confruntă FCSB, presa turcă a criticat doi jucători din tabăra celor de la Fenerbahce: este vorba de En Nesyri și Fred.

Despre atacantul En Nesyri, turcii au scris că: „Fenerbahce trebuie să-i rezilieze contractul cât mai curând posibil. Atacantul marocan a fost mediocru în prima jumătate a sezonului”.

În ceea ce privește evoluția lui Fred, jurnaliștii au notat: „Indiferent cât de bine joacă Fred, el este insuficient pregătit din punct de vedere fizic. Când s-a retras în apărare, a avut mari dificultăți în a înainta cu spatele la poartă”.

De cealaltă parte, jocul prestat de Ismail Yuksek, marcatorul golului, a fost apreciat de presa din Turcia: „A început meciul în mod strălucit, fiind primul care a mers după mingile libere.

A trăit meciul, a marcat un superb gol cu capul, dar a cedat entuziasmului și a primit un cartonaș galben devreme și ușor”.

Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg
Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (2).jpeg Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (4).jpeg Golul marcat de Ismail Yuksek în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Prima Sport (5).jpeg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ce scriu turcii despre Gigi Becali: „A luat-o razna”

La finalul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali, patronul FCSB, a transmis că vrea să se despartă de doi jucători: Dennis Politic și Octavian Popescu, fiind nemulțumit de evoluțiile lor.

În plus, înaintea partidei cu Fenerbahce, Denis Alibec s-a despărțit de echipa campioană. GOLAZO.ro a aflat că atacantul a ajuns la un acord pentru a reveni la Farul Constanța.

Presa din Turcia nu a trecut cu vederea deciziile luate de Gigi Becali și au transmis că patronul clubului FCSB „a luat-o razna”.

„După meci, Fenerbahce a fost dezamăgită că nu a reușit să obțină victoria, în timp ce FCSB a fost supărată că a trebuit să părăsească competiția.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat în presa din România că a «concediat» trei jucători după meciul cu Fenerbahce”, au mai notat turcii.

Ce a declarat Gigi Becali după FCSB - Fenerbahce, 1-1

La finalul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că nu va mai conta pe extrema venită de la Dinamo: „M-am convins de Politic”.

Nici Octavian Popescu, cel care l-a înlocuit la pauză, nu va mai beneficia de șanse: „L-am pus pe altul care nu mă convinge de un an de zile. Care, probabil, e mai slab ca el”.

  • FCSB nu a reușit să obțină calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a terminat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate, la doar două puncte distanță de locurilor care asigurau calificarea.

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

