Confesiunea lui Alcaraz Campionul en-titre de la US Open spune că cea mai grea luptă nu e pe teren: „Încerc să nu mă las copleșit”
Carlos Alcaraz (Foto: IMAGO)
Tenis

Confesiunea lui Alcaraz Campionul en-titre de la US Open spune că cea mai grea luptă nu e pe teren: „Încerc să nu mă las copleșit”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 20:56
  • Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) a vorbit despre dificultățile întâmpinate în perioada petrecută departe de terenul de tenis.
  • Spaniolul va juca în primul tur de la US Open împotriva rusului Roman Safiullin (29 de ani, #98 ATP).
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O accidentare la încheietura mâinii drepte, suferită la Barcelona, l-a ținut pe Alcaraz în afara circuitului peste 130 de zile.

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Carlos Alcaraz: „Mi-a fost foarte greu să fac față acestor gânduri”

Ibericul a jucat alături de Serena Williams pe tabloul de dublu mixt de la Flushing Meadows, iar duminică va juca primul său meci de simplu.

Alcaraz spune că a face față „gândurilor intruzive” a fost cea mai dificilă parte a lungii sale absențe, însă precizează că acum se simte „minunat”.

„Când am început să mă antrenez puțin, dar nu știam când o să mă întorc, mi-a fost foarte greu să fac față acestor gânduri.

Nu știam dacă voi fi pregătit pentru Cincinnati, pentru US Open sau dacă voi rata întregul circuit american.

A fost foarte greu să fac față acestei situații, dar iată-ne în sfârșit aici. Acele gânduri intruzive au fost cele mai dificile de gestionat în acest proces”, a spus Alcaraz, potrivit bbc.com.

22 de victorii
a obținut Carlos Alcaraz în 2026. A pierdut doar trei meciuri

Carlos Alcaraz: „Încerc să nu mă las copleșit de teamă”

Campion la New York în 2022 și 2025, Alcaraz poartă o manșetă de compresie pentru a-și proteja încheietura, afectată de o posibilă tenosinovită.

Deși problema poate fi riscantă pentru un jucător de tenis, spaniolul spune că este pregătit mental pentru meciurile de cinci seturi.

„Este o adevărată provocare. Din punct de vedere al pregătirii și al tuturor aspectelor, probabil că nu este cel mai bun moment. Dar noi, echipa mea și cu mine, credem că sunt pregătit.

Trebuie să am încredere în echipa mea, trebuie să am încredere în oamenii mei care îmi spun că totul va fi bine”.

Trebuie doar să dau 100% și, în acest moment, cred că antrenamentele pe care le-am făcut până acum au decurs bine. Încerc să nu mă las copleșit de teamă și să joc normal. Carlos Alcaraz, locul 3 ATP
  • Tenosinovita este o afecțiune inflamatorie care implică teaca sinovială ce înconjoară tendoanele, având un impact semnificativ asupra funcționalității articulațiilor afectate.
  • Această inflamație poate fi rezultatul suprasolicitării, al infecțiilor sau al unor boli sistemice, manifestându-se prin durere, umflătură și limitarea mișcărilor, scrie drmax.ro.

Câștigătorul meciului dintre Alcaraz și Safiullin va da în turul al doilea de la US Open peste învingătorul partidei dintre portughezul Jaime Faria (23 de ani, #70 ATP) și americanul Jenson Brooksby (25 de ani, #73 ATP).

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