Revenirea reginei tenisului s-a terminat brusc Serena Williams și Carlos Alcaraz au fost eliminați de la US Open în „sferturi”
Serena și Alcaraz s-au oprit în sferturi, dar evoluția lor i-a încântat pe spectatori / IMAGO
Tenis

Revenirea reginei tenisului s-a terminat brusc Serena Williams și Carlos Alcaraz au fost eliminați de la US Open în „sferturi”

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 11:30
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 11:30
  • Serena Williams și Carlos Alcaraz au oferit unul dintre cele mai așteptate momente ale actualei ediții de US Open, însă aventura lor în proba de dublu mixt s-a încheiat mai repede decât sperau fanii.
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Arthur Ashe Stadium a fost din nou în picioare pentru Serena Williams, dar americanca și Carlos Alcaraz au fost eliminați în sferturile de finală de la US Open de perechea formată din Belinda Bencic și Flavio Cobolli, scor 4-5(4), 1-4. Partida a durat doar 55 de minute!

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Serena și Alcaraz începuseră cu dreptul

Perechea spaniolo-americană primise un wild card pentru turneul de dublu mixt, competiție care a fost regândită de organizatorii US Open tocmai pentru a aduce în prim-plan marile vedete ale tenisului.

În primul tur, Williams și Alcaraz trecuseră de Erin Routliffe și Lloyd Glasspool, scor 5-3, 4-1. Pentru Alcaraz, partida a reprezentat și revenirea în tenisul competițional după aproape cinci luni de pauză provocate de o accidentare la încheietura mâinii.

Bencic și Cobolli n-au mai fost victime

În sferturi, povestea a fost diferită. Primul set a fost extrem de echilibrat, iar totul s-a decis în tiebreak. Williams a avut câteva momente spectaculoase, dar Bencic și Cobolli au gestionat mai bine finalul și s-au impus.

În setul secund, perechea elvețiano-italiană a făcut diferența. Cobolli și Bencic au obținut break-ul decisiv și au închis partida. „Am simțit cu siguranță aura lor”, a fost declarația flatantă pentru adversari făcută la final de Bencic, referindu-se la Williams și Alcaraz.

Un eșec care nu șterge povestea

Eliminarea este o dezamăgire pentru cei care visau să vadă perechea Williams-Alcaraz luptând pentru trofeu. Dar turneul de dublu mixt a oferit până acum exact ce își doreau organizatorii: spectacol, nostalgie, vedete și atmosferă.

Pentru Serena, revenirea la US Open a însemnat enorm. În 2022, ea părăsea Arthur Ashe Stadium în lacrimi, după un meci care părea să închidă definitiv o carieră cu 23 de titluri de Grand Slam și șase trofee la US Open. Patru ani mai târziu, americanca a revenit pe aceeași arenă, la 44 de ani, și a câștigat un meci înainte de a fi eliminată în sferturi.

Cum arată semifinalele de azi

Semifinalele și finala se vor juca azi și vor putea fi urmărite pe canalele Eurosport:

  • Elina Svitolina / Gael Monfils - Belinda Bencic / Flavio Cobolli
  • Karolina Muchova / Jakub Mensik - Mirra Andreeva / Andrey Rublev

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