Alcaraz, asaltat de propuneri la Australian Open „Carlos, căsătorește-te cu mine!” » Cum a reacționat spaniolul

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a primit mai multe propuneri îndrăznețe în timpul meciului cu Tommy Paul (28 de ani, #20 ATP).

Ibericul l-a învins pe Paul, scor 7-6 (6), 6-4, 7-5 și a avansat în sferturile de finală ale turneului de la Melbourne.

Carlos Alcaraz, propuneri îndrăznețe la Australian Open

În timpul meciului cu Tommy Paul, din tribună s-au auzit în repetate rânduri mai multe propuneri îndrăznețe.

Fraze precum „Carlos, căsătorește-te cu fiica mea” sau „Carlos, căsătorește-te cu mine” s-au auzit de mai multe ori în timpul meciului de la Australian Open.

Strigătele din tribună au provocat amuzament în arenă și l-au distrat și pe numărul #1 mondial.

Alcaraz a fost surprins zâmbind în momentele în care se auzeau strigăte din tribună.

Everyone wants to marry Carlos Alcaraz



pic.twitter.com/8oWa1aRDg0 — Barstool Tennis (@StoolTennis) January 24, 2026

Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturi la Australian Open

Carlos Alcaraz a obținut calificarea în faza următoare a turneului australian după ce l-a învins pe Tommy Paul, locul #20 mondial, cel care avea două victorii în meciurile directe cu ibericul.

Deși Paul i-a pus probleme în anumite momente, Alcaraz s-a aflat într-o formă foarte bună și a reușit să obțină calificarea mai departe.

În sferturi, Carlos Alcaraz va da piept cu australianul Alex De Minaur, locul 6 mondial, cel care l-a învins în cel mai recent meci pe Alexander Bublik.

Meciul dintre Alcaraz și De Minaur va avea loc marți, 27 ianuarie, de la 02:30 (n.r - ora României)

