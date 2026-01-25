„Rapid nu va ține ritmul” Adrian Porumboiu îi exclude pe giuleșteni din lupta pentru titlu și vede doar două favorite + Îl laudă pe Kopic: „De departe cel mai bun”

Adrian Porumboiu (75 de ani) a făcut o analiză a echipelor care luptă pentru play-off, respectiv pentru titlu, în Liga 1.

Fostul arbitru a lăudat munca lui Zeljko Kopic, care se reflectă în jocul lui Dinamo, și îi exclude pe cei de la Rapid din cursa pentru trofeu.

Porumboiu e de părere că echipele care vor accede în play-off sunt cunoscute aproape în întregime, mai puțin cea care va ocupa ultima poziție.

Adrian Porumboiu: „Dinamo se va bate la titlu cu Universitatea Craiova”

Fostul finanțator de la FC Vaslui vede o luptă finală între Craiova și Dinamo, în timp ce Rapid nu va ține pasul până la finalul sezonului, în opinia acestuia.

„Dinamo are față de echipă campioană. Are o echipă bună și cel mai bun antrenor din campionat. De departe cel mai bun! Am avut și eu mulți antrenori și îmi dau seama. Știe jocul.

Îmi place Dinamo, e o echipă bună. E o echipă bună, văd o schimbare în bine. Și fiecare știe ce trebuie să facă în compartimentul lui. Joacă bine, domnule! Ce pot să zic?

Și eu nu am fost niciodată fan. Nu mi-a plăcut de Dinamo sau de Steaua. Am arbitrat Dinamo - Steaua de foarte multe ori. Au încercat unii să-mi pună o etichetă, dar nu au reușit. Eu am fost și sunt obiectiv.

Cred că Dinamo își va mai completa lotul, dar jocul de acum e plăcut ochiului. Face un presing sus, cum puține echipe practică. Câte echipe fac presing la portar? Kopic face asta. Se vede că are școală de școală.

Îmi place mult și de Bogdan Andone. Nu are o jucătorii de mare calibru, dar obține rezultate. Restul antrenorilor sunt în neconcordanță cu ce se practică în fotbalul mare.

Asta e pentru cine vrea să vadă. Restul se uită după snoave de când juca fotbal Ion Creangă. Și nu a jucat niciodată.

Toți povestesc, vorbesc... Și îl apreciez mult și pe Leo Grozavu. Restul, să mai pună mâna să vadă ce joacă echipele din fotbalul mare. Acolo sunt antrenori care mizează pe un fotbalul cu un angajament fizic total, cu presing sus.

Dinamo se va bate la titlu cu Universitatea Craiova. Sunt cinci echipe deja sigure de locul de play-off și o să mai fie un loc liber pentru care se vor bate restul. Rapid e tânără, dar obosită. Nu o văd să țină ritmul” , a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

La finalul etapei #23, cele trei formații ar putea fi despărțite de doar două puncte, dacă Rapid va câștiga duelul cu UTA Arad, programat luni, de la 20:00.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 23 44 3 Rapid 22 42 4 FC Argeș 23 40 5 FC Botoșani 23 38 6 U Cluj 23 36 7 UTA Arad 22 35 8 Oțelul Galați 22 33 9 FCSB 22 31 10 CFR Cluj 22 29 11 Farul 22 28 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 22 20 14 Csikszereda 22 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport