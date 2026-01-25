Dro, la PSG! Francezii, înțelegere cu Barcelona în privința transferului. Catalanii vor încasa o sumă mai mare decât clauza. Care este motivul

Dro Fernandez (18 ani) va deveni noul jucător al celor de la PSG.

Dro a debutat la prima echipă a Barcelonei în acest sezon, sub comanda lui Hansi Flick, iar acum catalanii vor primi o sumă mai mare decât clauza reziliere, pentru mutarea jucătorului.

Jucătorul e nemulțumit că nu joacă la Barcelona și s-a înțeles cu gruparea de pe Parc des Princes.

Dro Fernandez va fi noul jucător al celor de la PSG

Dro a bifat 5 apariții în acest sezon pentru Barcelona, 4 în La Liga și una în Liga Campionilor, unde a reușit și o pasă decisivă, însă a fost destul de dificil ca acesta să se impună, momentan, printre vedetele catalanilor.

„PSG a reușit transferul lui Dro de la Barcelona. Cluburile au ajuns aun acord după întâlnirile din această săptămână, pentru o sumă finală puțin mai mare decât clauza de reziliere de 6 milioane de euro.

Dro va ajunge la Paris pentru vizita medicală și semnarea contractului. Acordul dintre club și jucător a fost încheiat săptămâna trecută”, a transmis jurnalistul Fabrizio Romano.

Dro va ajunge la campioana Franței, sub comanda fostului antrenor al Barcelonei, Luis Enrique, care l-a dorit în mod deosebit pe tânărul jucător la Paris.

Motivul pentru care Barcelona va primi mai mulți bani? Oficialii celor de la PSG vor să păstreze relațiile bune cu clubul catalan și vor achita un comision suplimentar pentru transfer, suma totală ajungând astfel la aproximativ 8 milioane de euro, conform mundodeportivo.com.

