Dinamo Kiev a primit un răspuns din partea UEFA în cazul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), jucătorul dorit de Dinamo București.

Dinamo a dorit să îl transfere în această iarnă pe fostul atacant de la FCU Craiova și U Cluj, însă fotbalistul avea o situație aparte.

Zilele trecute, Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, declara că formația bucureșteană ar putea încerca să îl transfere pe Blănuță, doar după ce situația privind dreptul său de joc la altă echipă ar fi una clară.

Dinamo Kiev a primit răspunsul în cazul lui Vladislav Blănuță

Mihailo Spivakovski, jurnalist ucrainean, a vorbit despre situația lui Vladislav Blănuță și a dezvăluit că fotbalistul nu o va putea părăsi pe Dinamo Kiev până la vară, deoarece nu are dreptul să evolueze pentru o a treia echipă.

„Dinamo a primit un răspuns de la UEFA în cazul Blănuță. Acesta nu va putea evolua în acest sezon pentru nicio altă echipă în afara, deoarece a fost trecut pe foaia de joc a Universității Craiova 1948 într-un meci oficial”, a spus Spivakovski, citat de fanatik.ro.

Blănuță a început sezonul la FCU Craiova, acolo unde a apucat să și joace în liga a treia.

Chiar dacă formația olteană a fost exclusă ulterior din competiție, după ce Blănuță deja plecase în Ucraina, se consideră că acesta a jucat pentru două cluburi, fără a mai putea evolua pentru o altă echipă până la vară.

9 meciuri a jucat Vladislav Blănuță în tricoul lui Dynamo Kiev, reușind să marcheze un singur gol

Cotat de transfermarkt.com la 1,5 milioane de euro, Blănuță a fost cumpărat de Dynamo Kiev de la FCU Craiova în schimbul a două milioane de euro.

