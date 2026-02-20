Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a fost enervat de arbitrul de scaun, în timpul meciului cu Karen Khachanov (29 de ani, #16 ATP) de la Doha.

Liderul mondial a obținut calificarea în semifinalele turneului, acolo unde va da peste Andrey Rublev (28 de ani, #18 ATP).

Carlos Alcaraz l-a învins pe Karen Khachanov, în sferturi, cu scorul de 6-7, 6-4, 6-3, după o partidă care a durat două ore și 28 de minute.

Carlos Alcaraz, nervos pe arbitrul de scaun: „Regulile ATP sunt de rahat!”

În timpul partidei cu Karen Khachanov, Carlos Alcaraz a fost enervat de arbitrul de scaun după ce a primit un avertisment controversat.

Spaniolului a fost avertizat că i-a expirat timpul de odihnă, după un game încheiat cu un sprint spre fileu, pentru a salva o minge.

Fiind deranjat de avertismentul primit, Carlos Alcaraz i-a spus arbitrului de scaun:

„Cât timp ai oprit cronometrul? Nu am voie să merg după prosop. Ce trebuie să fac data viitoare? Este mereu la fel, foarte nedrept. Regulile ATP sunt de rahat ”, a zis tenismenul spaniol, conform puntodebreak.com.

În semifinalele turneului ATP 500 de la Doha, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Andrey Rublev, învingătorul de anul trecut. Meciul va avea loc astăzi, de la ora 18:30, în direct pe Prima Sport 3.

Rusul a câștigat în 2025 turneul de la Doha, după ce l-a învins în finală pe Jack Draper, cu scorul de 7-5, 5-7, 6-1.

Desigur, va fi un meci dificil, ce mai este de spus? Va fi o provocare pentru mine să văd unde mă situez în comparație cu nivelul lor. Împotriva lui Alcaraz și Sinner, există mereu momente în care nu știu cum să reacționez, încerc doar să dau tot ce am mai bun Andrey Rublev, despre semifinala cu Alcaraz, pentru Tennis Temple

Carlos Alcaraz cere schimbarea regulilor: „Arbitrii ar trebui să aibă puțină indulgență”

După momentul tensionat pe care l-a avut cu arbitrul de scaun, Carlos Alcaraz a cerut schimbarea regulilor din tenis.

„Regula timpului este absurdă. Am făcut un punct pe care l-am încheiat la fileu cu un sprint. M-am dus la prosop și nu mai aveam timp. Mi-a spus că a oprit cronometrul, dar ce mi-a spus a fost absurd.

Chiar și publicul striga și continua să încurajeze. M-am uitat la ea când mai erau trei sau patru secunde pentru că nu puteam să bat mingea. Și mi-a dat avertisment.

Arbitrii ar trebui să aibă puțină indulgență, să schimbe regula și să acorde mai multe secunde. Să apară aceeași problemă când meciurile sunt dure este ridicol. Mulți jucători probabil gândesc la fel.

Eu încerc să mă adaptez și știu că trebuie să respect timpul, iar de multe ori asta înseamnă să nu-mi fac rutina normală: merg mai repede, bat mingea de mai puține ori când văd că sunt în criză de timp.

Tenisul este spectacol, iar când noi ne plângem sau ATP se plânge că trebuie să atragă mai mult public, dacă nu ni se permite între puncte să ne recuperăm cât mai bine pentru a oferi apoi spectacol maxim, așa vom câștiga puțin, pentru că vom atrage mai puțini oameni să urmărească tenisul”, a declarat Carlos Alcaraz, conform marca.com.

Carlos Alcaraz a reușit pentru prima dată în carieră calificarea în semifinalele turneului de la Doha.

