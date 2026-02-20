„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe” +37 foto
Mihai Stoica
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 10:18
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit din nou despre conflictul cu Steaua, privind identitatea și palmaresul echipei.
  • Oficialul campioanei și-a exprimat și nemulțumirea în ceea ce privește imposibilitatea de a se juca meciuri pe Arena Națională, începând cu luna mai.

FCSB, campioana României, și Steaua București, clubul din liga a doua, se află de mulți ani într-un conflict privind identitatea și palmaresul clubului de fotbal înființat în 1947.

La finalul lunii ianuarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea deciziei din 5 iunie 2025 în dosarul privind conflictul: ÎCCJ recunoaște juridic că CSA Steaua deține identitatea istorică a clubului.

Mihai Stoica: „Noi suntem continuatoare acelei echipe”

În cadrul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Mihai Stoica a comentat din nou disputa între cele două cluburi:

„Știm foarte bine că prima instanță ne-a dat câștig de cauză, a doua instanță ne-a dat câștig de cauză. Și așa s-a făcut porcăria asta înfiorătoare.

Noi suntem continuatoarea acelei echipe. UEFA a recunoscut, am avut și încă o dată spun, campionatul din sezonul 2002/2003. Am început într-o formulă.

Am continuat după 2003 februarie în aceeași formulă. Ce s-a întâmplat după aia s-a întâmplat. Pentru că știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România. Noroc cu Recorder, că altfel nu se știa nimic.

Dar uite că au început să se afle multe chestii”, a declarat Mihai Stoica.

Oficialul de la FCSB a făcut referire la documentarul realizat de Recorder, despre actele de corupție din Justiția din România.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg

Mihai Stoica: „Noi nu putem să jucăm pe Arena Națională cele mai importante meciuri”

Mihai Stoica a vorbit și despre Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării va fi utilizat pentru concerte începând cu luna mai.

Astfel, echipele din București nu vor putea disputa meciurile de acasă pe Arena Națională, în contextul în care în acea perioadă sunt programate meciurile decisive din play-off.

„Nu ne interesează nicio împăcare (n.r. - cu Steaua), nicio colaborare, absolut nimic.

Ne interesează să ne vedem de treabă, să plătim unde suntem lăsați să jucăm. Din păcate, nu prea mai suntem lăsați să jucăm. Uită-te și tu ce se întâmplă acum. Noi nu putem să jucăm pe Arena Națională cele mai importante meciuri.

Dinamo nu o să poată juca. Rapidul, dacă vrea, nu o să poată juca pentru că o să concerteze unii care puteau să concerteze în parcul Izvor (n.r. - din București).

În fine. Chestia asta, pe mine, mă lasă rece”, a mai declarat Mihai Stoica.

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
