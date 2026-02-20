Îl înfruntă pe Trump Un nume important din tenis critică situația politică din SUA: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există”
Donald Trump/ Foto: IMAGO
Tenis

Îl înfruntă pe Trump Un nume important din tenis critică situația politică din SUA: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există"

Alexandru Smeu
Publicat: 20.02.2026, ora 11:11
  • Coco Gauff (21 de ani, #4 WTA) s-a declarat indignată de ceea ce se întâmplă în SUA și nu se teme să vorbească despre situația politică din țara sa.

Serviciul federal pentru imigraţie şi vamă (ICE) desfăşoară de mai multe săptămâni o operaţiune de amploare în statul Minnesota din nordul SUA.

Tensiunile au fost amplificate după ce doi cetățeni americani au fost uciși de agenţi federali.

Coco Gauff: „Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există”

Gauff a condamnat recentele atacuri mortale în care au fost implicați agenții ICE și s-a declarat revoltată de măsurile restrictive luate de preşedintele Donald Trump în materie de imigraţie.

„Nu cred că oamenii ar trebui să moară pe străzi doar pentru că există.

Este greu să te trezeşti şi să vezi anumite lucruri, pentru că îmi pasă foarte mult de ţara noastră. Oamenii cred că nu-mi pasă, din anumite motive, dar îmi pasă. Sunt foarte mândră că sunt americancă. Nu trebuie să reprezinţi toate valorile promovate de conducerea ţării.

Cred că sunt mulţi oameni care cred în lucrurile în care cred şi eu, care cred în diversitate şi egalitate”, a declarat Gauff, conform news.ro.

Coco Gauff și titlul cucerit la Roland Garros, în 2025/ Foto: IMAGO Coco Gauff și titlul cucerit la Roland Garros, în 2025/ Foto: IMAGO
Coco Gauff și titlul cucerit la Roland Garros, în 2025/ Foto: IMAGO

Bunica lui Coco Gauff a contribuit la desegregarea şcolilor publice

Dubla campioană de Grand Slam a adăugat că nu are probleme să răspundă la întrebările legate de situația politică din țara sa natală.

Bunica sa maternă, Yvonne Lee Odom, a contribuit la desegregarea şcolilor publice în anii 1960, devenind prima elevă de culoare care a frecventat o şcoală publică în Delray Beach, Florida.

„Bunica mea este, literalmente, o activistă. Asta este, literalmente, viaţa mea. Nu am nicio problemă să răspund la întrebări dificile”, a concluzionat Gauff.

Calificată în semifinalele turneului de la Dubai, sportiva din SUA va da piept cu Elina Svitolina (31 de ani, #9 WTA) pentru un loc în ultimul act.

30.830.836 de dolari
a câștigat Gauff până în acest moment din tenis

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul oamenilor de rând că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în SUA sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari americani au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

  • Pe 7 ianuarie, Renee Good (37 de ani) a fost împușcată mortal de agenții ICE. 
  • Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a căzut și el victima gloanțelor ICE. 

tenis SUA minnesota donald trump coco gauff ICE
