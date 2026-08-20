Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) a anunțat că se va întoarce oficial în circuit la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat în perioada 30 august - 13 septembrie.

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Așteptarea a luat sfârșit! După o pauză de 138 de zile, provocată de o accidentare la încheietura mâinii drepte, suferită pe 14 aprilie, la Barcelona, Carlos Alcaraz este pregătit să revină.

Carlos Alcaraz va participa la US Open

Spaniolul s-a retras de la Roland Garros și Wimbledon, dar acum s-a recuperat complet și este gata să-și apere trofeul la Flushing Meadows.

Carlitos a făcut anunțul printr-un scurt mesaj pe rețelele de socializare, folosind replica celebră a jurnalistului Fabrizio Romano de la anunțul transferurilor: „M-am întors. Here we go!”.

Obiectivul lui Alcaraz era să revină la turneul de la Cincinnati, dar a preferat să se retragă și să rămână în Spania pentru a continua să se antreneze. Nu a vrut să riște să plece în Statele Unite, fără să fie sigur că poate lovi mingea la intensitatea dorită, scrie marca.com.

Pe parcursul recuperării, ibericul a apelat la o manșetă compresivă pentru a căpăta mai multă încredere la lovituri. Spaniolul nu este la prima experiență de acest gen, folosind aceeași soluție și în 2024, după problema suferită la antebraț.

Alcaraz va călători în acest weekend la New York pentru a începe antrenamentele alături de ceilalți participanți.

Organizatorii i-au rezervat unul dintre cele trei wild-carduri rămase pentru proba de dublu mixt, însă nu este sigur dacă va participa.

Competiția va avea loc cu o săptămână înainte de startul propriu-zis al tabloului principal.

Campion în 2022 și 2025 la US Open, Carlos Alcaraz va avea de apărat cele 2.000 de puncte câștigate anul trecut.

În momentul de față, prezența principalului său rival la trofeu, Jannik Sinner (25 de ani, #1 ATP) este pusă sub semnul întrebării, din cauza unei accidentări la genunchi.

După US Open, Alcaraz va fi prezent la Laver Cup (25-27 septembrie), Tokyo (30 septembrie-6 octombrie), Shanghai (7-18 octombrie), Six Kings Slam (21-24 octombrie), Paris (2-8 noiembrie) și ATP Finals, Torino (15-22 noiembrie).

De asemenea, ar putea face parte și din echipa Spaniei în Cupa Davis dacă ibericii înving Chile, într-un duel ce va avea loc pe 19 și 20 septembrie.

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