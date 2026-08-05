Carlos Alcaraz s-a retras de la Cincinnati Spaniolul își amână revenirea. Ratează și US Open?

Carlos Alcaraz (23 de ani, #2 ATP) s-a retras de la Mastersul de la Cincinnati, deoarece se află în proces de recuperare după accidentarea care l-a făcut să absenteze de la două turnee de Grand Slam.

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Fostul lider mondial s-a accidentat la încheietura mâinii drepte pe 14 aprilie, în timpul meciului cu Otto Virtanen din primul tur al turneului de la Barcelona.

A câștigat în două seturi, însă a abandonat înainte de partida cu Tomas Machac din optimile de finală.

Carlos Alcaraz s-a retras de la Cincinnati

De atunci, Alcaraz a ratat mai multe turnee importante, printre care două de Grand Slam: Roland Garros, unde nu a avut șansa de a-și apăra trofeul, și Wimbledon.

Spaniolul plănuia să-și facă revenirea la Cincinnati (13-23 august), unde este campion en-titre, pentru a se pregăti de US Open. Totuși, organizatorii turneului au anunțat că Alcaraz s-a retras:

„Carlos Alcaraz s-a retras de la turneul de la Cincinnati. Îi dorim mult succes campionului nostru din 2025 în procesul de recuperare. Abia așteptăm să te întâmpinăm anul viitor!”.

Directorul turneului a oferit și el o primă reacție:

„Carlos face tot posibilul pentru a reveni în competiții cât mai curând posibil. Îi dorim o recuperare rapidă și sperăm să-i urăm din nou bun venit la Cincinnati în viitor”, a declarat Bob Moran, citat de marca.com.

După retragerea de la Cincinnati, murcianul va pierde cele 1.000 de puncte pe care le acumulase, după câștigarea trofeului de anul trecut.

În schimb, liderul mondial, Jannik Sinner (25 de ani), își va mări considerabil avansul în fruntea clasamentului ATP.

În prezent, italianul are 13.450 de puncte, cu 5.290 mai multe decât Alcaraz care are 8.160. Carlos va pierde și locul 2 în detrimentul lui Alexander Zverez (29 de ani).

Ratează Carlos Alcaraz și US Open?

Pentru fostul lider mondial, o posibilă revenire la ultimul turneu de Grand Slam al anului se anunță o adevărată provocare, în condițiile în care ar trece direct la meciuri de trei din cinci seturi după patru luni de absență.

Carlos Alcaraz ar intra în competiție ca favorit #3, ceea ce ar duce la o posibilă semifinală cu Jannik Sinner, scrie olympics.com.

Turneul de la Flushing Meadows este programat în perioada (30 august-13 septembrie). Tragerea la sorți a tabloului principal va avea loc pe 27 august.

Alcaraz este campion en-titre al turneului de la New York, după ce în 2025 l-a învins pe Jannik Sinner în finală, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Spaniolul mai triumfase la US Open și în 2022.

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