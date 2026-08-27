Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Carlos Mora (25 de ani) a fost eliminat după fluierul de final al partidei.

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Campioana României a primit o nouă lovitură după ce a fost eliminată din Europa League.

Oltenii își vor continua aventura europeană în Conference League, dar vor debuta în competiție fără să aibă la dispoziție unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 . Carlos Mora, eliminat după fluierul final

În minutul 90+2, Mora l-a faultat pe Balanta, iar „centralul” a dictat penalty. Laurențiu Popescu a apărat, însă lovitura s-a repetat, iar armenii au reușit în cele din urmă să înscrie, după ce portarul Craiovei parase și a doua lovitură de la 11 metri.

După fluierul de final al partidei, fotbalistul costarican a fost eliminat pentru proteste.

Foto: captură UEFA.com

În acest context, Mora ar putea lipsi la primele două partide ale oltenilor din Conference League. Decizia finală va aparține Comisiei de Disciplină a UEFA și va depinde de cele consemnate de arbitrul partidei în raportul său.

Mora a fost titular în 7 dintre cele 8 partide disputate de Craiova în preliminarii. Mijlocașul dreapta a marcat golul decisiv în „dubla” cu KuPS, care i-a dus pe olteni în play-off-ul Europa League.

FOTO. Penalty-ul care a dus Craiova în Conference League

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