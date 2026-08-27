„N-am mai văzut așa ceva” MM Stoica explică de ce Craiova a ratat Europa League: „Nu e vorba de oboseală”

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre eliminarea oltenilor din Europa League.

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre eliminarea oltenilor din Europa League. Campioana României va continua în grupa XXL din Conference League.

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MM Stoica susține că U Craiova a cedat în fața presiunii în Armenia, unde oltenii erau mari favoriți la calificarea în Europa League.

Ararat - Armenia - U Craiova 1-0 . Mihai Stoica: „Cred însă că în tur a fost problema”

„N-am mai văzut așa ceva într-un meci de o asemenea importanță. Clar că Universitatea Craiova era net favorită la început și că e un eșec foarte mare.

Îi ia șansa să joace într-o competiție mult mai importantă, unde poți să întâlnești nume mari. E foarte mare păcat. Cred însă că în tur a fost problema.

Nu e vorba de oboseală. E vorba de presiunea mare care se exercită la meciuri de genul ăsta. Tu n-ai presiunea asta în faza principală.

În faza principală te poți duce cum am fost noi cu Go Ahead Eagles. I-am bătut, dar poate că n-o făceam niciodată dacă îi întâlneam în preliminarii. Presiunea e foarte mare.

Gândiți-vă ce meci a avut anul trecut Craiova în play-off-ul de Conference League, cu Bașakșehir. Diferența de acum, cu Ararat-Armenia, era net în favoarea Craiovei. Anul trecut erau la începutul aventurii europene.

Acum se strâng multe. E foarte complicat. Meciurile de anul trecut vin peste tine. Au foarte multe meciuri în picioare. L-au pierdut și pe Rus. E foarte important pentru ei.

Cu Levski a fost o mare dezamăgire. Credeți că n-a fost o dezamăgire și mai mare aseară, când au văzut în ce hal a pierdut Levski?”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FOTO. Penalty-ul care a dus-o pe U Craiova în Conference League

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