Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul
Special

alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 11:23
  • Într-un mediu unde presiunea examenelor se întâlnește cu rigorile performanței sportive, Academia Hagi încearcă să formeze nu doar fotbaliști, ci adolescenți echilibrați, pregătiți pentru orice drum le va rezerva viitorul.
  • O discuție cu antrenorii Ștefan Sandu și Stere Banoti despre cum caută Academia Hagi să îmbine fotbalul de performanță cu importanța școlii.
  • * "Dream big: fotbal, adolescență și educație" powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.
  • * Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

Pentru tinerii din Academia Hagi examenele școlare vin adesea la pachet cu cantonamente, turnee și antrenamente intense. Capacitatea, bacalaureatul sau tezele nu sunt doar teste, ci probe de echilibru emoțional și organizare.

În spatele rezultatelor excelente din teren, la Academia Hagi există o structură clară, care pune educația pe primul plan și îi ajută pe copii să parcurgă pașii corecți spre maturitate sau spre o posibilă carieră de succes în fotbal.

Am discutat cu Ștefan Sandu și Stere Banoti, doi antrenori din cadrul Academiei Hagi, despre felul în care copiii își gestionează emoțiile, presiunea școlară, timpul și cum fac față unui program superaglomerat.

Școala, baza oricărui viitor solid

În filosofia academiei, performanța sportivă nu anulează niciodată importanța educației. „Școala trebuie să fie pe primul plan. Atunci când se apucă de fotbal nu știm dacă vor și ajunge fotbaliști de performanță. Chiar dacă ești foarte bun, iar la 16-17 ani ești la loturile naționale, se poate întâmpla ceva. Poate interveni o accidentare și trebuie să ai soluția de back-up, școala. Nu putem spune că suntem fotbaliști și nu ne mai interesează școala. Școala este foarte importantă!”, explică Ștefan Sandu.

Pe de altă parte, fotbalul devine un aliat în lupta cu emoțiile. „Fotbalul ajută copilul să-și gestioneze emoțiile fie ele și de altă natură, la școală. La fiecare meci există o anumită presiune, mai ales la vârstele mari, unde ne interesează și rezultatul. Presiunea o simt și la meciuri, și la examene și e cam aceeași”, completează Stere Banoti.

Program adaptat: timp pentru școală și performanță

La nivel organizatoric, programul antrenamentelor este construit în jurul școlii. „Antrenamentele le facem în funcție de școala copilului. De aceea, toți copiii de la grupa mea sunt la școală dimineața, pentru ca după-amiază să poată veni la antrenament. Mai ales la vârstele mici, nu putem interfera cu școala”, subliniază Ștefan Sandu.

Pe măsură ce copiii cresc, echilibrul devine mai dificil, dar nu înseamnă că trebuie ignorat. „Până la o vârstă pot merge în paralel cu rezultate bune și la fotbal, și la școală. La vârste mai mari, intensitatea antrenamentelor crește și apare o mică diferență. Nu ne dorim asta. Noi le oferim condițiile și timpul de a învăța, iar ei trebuie să se obișnuiască să-și gestioneze timpul”, explică Stere Banoti.

Grupe mici, probleme mici. Grupe mari, probleme mari. Cei mici sunt mai mult în grija părinților. Avem o relație constantă cu ei și ne interesăm dacă totul este ok. Dacă un copil are vreo problemă din cauza școlii, trebuie să o cunoaștem pentru a o putea rezolva Ștefan Sandu, antrenor Academia Hagi

Temeri și anxietăți: dialogul ca soluție

Examenele aduc anxietăți vizibile. Iar antrenorii din cadrul Academiei Hagi sunt obligați să sesizeze rapid asta tocmai pentru a rezolva sau preîntâmpina problemele: „Sunt unii jucători care și la jocuri, și la examen au o teamă. Îi simțim prin comportament. Îi ajutăm, pentru că filosofia noastră este să fim cei mai buni și să nu ne fie teamă de nimic”, spune Stere Banoti.

Reacțiile diferă de la copil la copil. Ceea ce îngreunează munca antrenorilor, însă nu o scutește: „Unii sunt mai deschiși și asta ține mult și de părinți. Alții se închid în ei și spun că au examen și nu mai sunt focusați pe antrenament. Alții separă foarte bine: când e școală, e școală, când e antrenament, e antrenament”, observă Ștefan Sandu.

Cheia rămâne comunicarea. La orice nivel de vârstă. „Pentru a rezolva anxietățile, se vorbește mult individual și colectiv. Dialogul este sută la sută o armă care îi ajută”, subliniază Stere Banoti.

În perioadele aglomerate, programul se adaptează exact în funcție de școală. „Când este făcut programul se ține cont de examene, teze, simulări. Avem oameni specializați care se ocupă de partea școlară. Vrem să le acordăm mereu copiilor timpul necesar pentru a fi pregătiți și pentru examene”, explică Ștefan Sandu.

Legătura cu profesorii este constantă. Mereu antrenorii din Academia Hagi știu ce face copilul la școală sau dacă există probleme care necesită intervenție: „Ținem legătura cu diriginții pentru lucrurile bune și mai puțin bune. Copiii trebuie să știe că suntem informați despre tot ceea ce fac la școală. Știm notele și absențele, controlul este zilnic în cazuri grave și săptămânal în mod obișnuit”, spune Banoti.

Timpul, cea mai mare provocare

„Timpul este cel mai important. Ei trebuie să înțeleagă planificarea: școală dimineața, apoi masă, antrenament, studiu și timp de relaxare. Au un program strict și trebuie să știe să-l gestioneze foarte bine”, explică Stere Banoti.

La grupele mari, presiunea crește. „Au două antrenamente pe zi: dimineața, apoi școala, masa, odihna, iar seara rămâne doar o oră-două pentru studiu sau relaxare. Trebuie și ei să iasă din rutină”, explică Ștefan Sandu.

„Cu cât cresc, cei care ajung la loturile naționale tind să se ducă mai mult spre fotbal, dar noi le reamintim mereu: fotbalul e fotbal, școala rămâne școală. Nu există varianta să nu mai facă școală. Este greu, dar trebuie să meargă în paralel”, subliniază Ștefan Sandu.

Cum ajută fotbalul performanța școlară

Disciplina învățată pe teren se transferă și la școală, iar cei doi antrenori sunt convinși că fotbalul îi disciplinează și îi ajută pe copii în partea educațională. „Fotbalul de performanță înseamnă disciplină, responsabilitate și planificarea timpului. Într-un mediu pozitiv, copilul poate deveni bun și pe partea școlară. Un bun exemplu este Tudor Băluță, care a luat 10 la bac”, afirmă Stere Banoti.

„Comunicarea cu părinții este esențială. Copilul trebuie să înțeleagă că nu doar fotbalul contează, ci și școala”, adaugă Ștefan Sandu. Care concluzionează: „Ideal este să performeze și la fotbal, și la școală. Uneori nu reușesc în ambele, dar noi trebuie să fim aproape de ei și să le oferim încredere”.

