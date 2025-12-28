Construiți pentru performanță Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi
Special

Construiți pentru performanță Rigorile din spatele succesului: cum e programată dezvoltarea fizică a viitorilor fotbaliști din Academia Hagi

alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 19:30
alt-text Actualizat: 28.12.2025, ora 19:34
  • Cum e pregătit fizic, cum e dezvoltat și cum se maturizează un tânăr fotbalist în Academia Hagi?
  • Discuție cu unul dintre preparatorii fizici din Academia Hagi despre etapele pe care fiecare junior le urmează, atenția la detalii și principalii inamici din aceste vremuri în dezvoltarea unui copil.

* "Dream big: fotbal, adolescență și educație" powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

* Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

Seriozitatea pregătirii fizice este unul dintre pilonii pe care se construiește performanța la Academia Hagi. Dincolo de talent, drumul unui copil spre fotbalul mare este atent planificat, etapizat și adaptat fiecărei vârste.

Robert Pîslaru, preparator fizic al AGH, explică filosofia de lucru, de la primii pași făcuți din joacă până la rigorile aproape identice cu cele ale seniorilor dinainte de pragul majoratului.

„Totul începe în joacă”

Primul contact al copiilor cu pregătirea fizică este gândit astfel încât fotbalul să rămână o plăcere, nu o obligație. Accentul cade pe bucurie și pe atracția pentru joc, esențiale în formarea inițială.

„Procesul începe de așa natură încât să le placă. Totul este făcut în joacă, cel puțin în etapa de inițiere. Copiii trebuie să se bucure. De asta vin la fotbal. Vin să se joace și apoi trec în cealaltă etapă, la specializare”.

După această introducere relaxată, urmează o structurare clară a etapelor de dezvoltare, fiecare cu obiective precise și adaptate vârstei copilului:

„Mai întâi, avem etapa de 6-9 ani unde accentul se pune mult pe joc, coordonare, deprinderi motrice de bază. Apoi trecem la 10-12 ani, care e numită și perioada de aur a dezvoltării lor. Mai ales a înțelegerii și a percepției în ceea ce privește dezvoltarea fizică. După perioada de aur începe, la 13-14, ani o perioadă importantă și foarte grea. Este vârful accelerării de creștere a copiilor și trebuie să avem grijă cu periodizarea antrenamentului, scăzând volumul și intensitatea. Asta deoarece intervine un risc mare de accidentare pentru că un copil are o perioadă de 12-18 luni poate chiar și 24 în care se dezvoltă foarte rapid. Crește lungimea oaselor și trebuie să fim foarte atenți cu copiii. În această perioadă putem lucra doar zona CORE (n.r. mușchii abdomenului, ai spatelui și ai bazinului, care stabilizează coloana vertebrală) și partea de mobilitate”.

Tehnica alergării și tehnica de bază sunt etape pe care nu trebuie să le sară niciun sportiv. El trebuie creat ca un atlet. Trebuie să fie coordonat și disciplinat, altfel la seniorat ajunge un jucător incomplet Robert Pîslaru, preparator fizic al AGH

Când începe individualizarea pregătirii fizice

Un alt aspect esențial este individualizarea pregătirii, care nu apare prea devreme, ci doar atunci când dezvoltarea copilului o cere cu adevărat.

„Se recomandă ca de la 6-12 ani să nu se folosească această individualizare. Nu e chiar necesară. Poate doar 15 minute pentru fiecare acasă undeva în zona CORE și mobilitate. Apoi când vorbim de la 12-15, chiar 16 ani, se recomandă să se lucreze individual. De la 17 ani, asta este obligatoriu”.

Diferențele dintre copii nu țin doar de anul nașterii, ci mai ales de stadiul biologic, un detaliu care influențează decisiv modul de lucru.

„Există diferențe între vârsta cronologică și cea biologică. Se poate observa și cu ochiul liber. Copiii devin necoordonați și chiar robotici. Se poate vedea ușor că sunt mai moleșiți. Trebuie gestionată foarte bine partea de forță și trebuie create anumite grupe. Rămân cei care au trecut de PHV (n.r. Peak Height Velocity, momentul în care adolescentul crește cel mai mult în înălțime). Acolo putem lucra forță și viteză. În schimb, cu cei care sunt în acest vârf de creștere lucrăm cu foarte mare atenție pe ce calități motrice au ei.

La 17 ani, ca la seniori

Pe măsură ce jucătorii se apropie de finalul junioratului, antrenamentele capătă o intensitate și o structură apropiate de cele ale fotbalului mare, tocmai pentru a obișnui organismul cu rigorile seniorilor.

„Trecerea la seniori se face undeva la 17-18 ani. Au trecut de vârful de creștere, deci putem realiza cu ei câte două antrenamente de forță pe săptămână. Un antrenament pentru un copil de 17-18 ani e foarte apropiat de cel al seniorilor pentru a pregăti următoarea etapă și următorul pas”.

Graba și telefoanele, principalul inamic

În procesul zilnic de pregătire, apar și greșeli frecvente, mai ales legate de lipsa de răbdare a tinerilor sportivi.

„Cea mai frecventă greșeală? De cele mai multe ori, ei se grăbesc să termine. Ei sunt încântați de fotbalul pe teren, cumva abia așteaptă să iasă și să se bucure efectiv de joc. Trebuie să stai cu ei și să le explici și să le demonstrezi, asta e cel mai important. Doar prin demonstrație pot replica unu la unu o execuție corectă și eficientă.”

Pregătirea nu se oprește însă la terenul de antrenament, ci continuă printr-un stil de viață atent controlat, unde alimentația, somnul și disciplina joacă un rol major.

„Nutriția ocupă un loc foarte important la fel cum sunt și somnul și hidratarea. Apropo de tot ceea ce înseamnă jocurile video și ecranele care ne încurcă groaznic pentru că apar aceste probleme de reacție, care nu ni le dorim.

Apar probleme de concentrare din cauza telefoanelor. Cum combatem asta? Real, trebuie să fie niște reguli clare și stricte. E nevoie și de o comunicare clară cu părinții. Copiii își petrec mult timp și acasă, trebuie să-i convingem să folosească acest telefon maxim o oră pe zi. Toți suntem dependenți de acest ecran”.

Citește și

Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi
Special
11:25
Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi
Citește mai mult
Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști
Special
13:52
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști
Citește mai mult
Scut pentru tentații Cum are grijă Academia Hagi de educația financiară a tinerilor fotbaliști
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
academia gheorghe hagi parteneriat pregatire fizica omv petrom agh special
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share