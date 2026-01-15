Mesaj pentru fani Ce a transmis Cătălin Cîrjan după ce negocierile cu Metalist Kharkiv s-au încheiat

- Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a transmis fanilor un mesaj după ce a decis să refuze oferta lui Metalist Kharkiv.
Cătălin Cîrjan a fost tentat cu două oferte generoase de echipa ucraineană Metalist Kharkov, însă a ales să continue la Dinamo.
După ce a refuzat echipa de pe locul 7 din prima ligă a Ucrainei, mijlocașul a avut un mesaj pentru fanii celor de la Dinamo.
„Pregătiți de luptă. Cu voi lângă noi!”, a transmis căpitanul lui Dinamo, pe contul personal de Instagram.
Cătălin Cîrjan mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027.
În actualul sezon, fotbalistul a evoluat în toate cele 23 de meciuri disputate de echipa lui Zeljko Kopic. Căpitanul „câinilor” a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive.
Florentin Petre, mulțumit de alegerea lui Cîrjan: „E un căpitan adevărat”
Decizia lui Cătălin Cîrjan de a rămâne la Dinamo a fost lăudată și de antrenorul secund al echipei, Florentin Petre.
„Ne bucură că a refuzat oferta și merge mai departe cu noi. Asta înseamnă că e un căpitan adevărat și are încredere în proiectul pe care l-am început.
Probabil se gândește că poate ajunge la o echipă care îi poate permite să ajungă la nivelul următor. Eu i-am spus părerea mea. S-au purtat niște discuții și s-a ajuns la un acord ca el să mai aștepte nițel”, a declarat Floretin Petre la Digi Sport.
Fostul mijlocaș de bandă crede că valoarea de piață a lui Cîrjan se poate dubla până în vară: „După mine, el este un jucător de 8 milioane de euro”.