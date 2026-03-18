FIFA, acord cu YouTube   Înțelegere istorică pentru difuzarea meciurilor de la CM 2026 » Premieră absolută pentru un Mondial

FIFA și platforma YouTube au ajuns la un acord cu privire la difuzarea meciurilor de la Campionatul Mondial de anul acesta. Toate detaliile, mai jos în articol.

Turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Campionatul Mondial din vara acestui an va fi primul cu 48 de echipe și cu un volum impresionant de meciuri: 104.

FIFA, acord cu YouTube pentru difuzarea meciurilor de la Mondial

FIFA, forul condus de Gianni Infantino, a anunțat semnarea unui acord istoric cu YouTube pentru difuzarea meciurilor de la Campionatul Mondial de anul acesta, anunță as.com.

Acest acord le permite partenerilor care dețin drepturi de difuzare ale meciurilor să transmită conținut pe canalele lor de YouTube.

„FIFA este mândră să anunțe că YouTube va fi platforma principală pentru Cupa Mondială 2026. Prin colaborarea cu deținătorii drepturilor TV și cu diverși creatori de conținut, acest parteneriat va oferi publicului mai multe modalități de a urmări turneul”, a transmis FIFA.

Posturile TV care dețin drepturi de difuzare vor putea încărca pe canalele lor de YouTube rezumate, imagini, videoclipuri scurte sau conținut la cerere din timpul partidelor de la turneul final.

Marea noutate este că, pentru prima dată în istoria competiției, canalele cu drepturi de difuzare vor putea transmite în direct primele 10 minute ale fiecărui meci pe canalul lor de YouTube.

Acordul nu se limitează doar la începutul partidelor. Unele meciuri selectate vor putea fi transmise în întregime pe canale oficiale YouTube.

În România, drepturile TV pentru următoarele două ediții ale Campionatului Mondial, de anul acesta și din 2030, le deține Antena 1.

Mai mult conținut pe YouTube

O parte din conținutul Arhivei Digitale FIFA va fi disponibilă pe canalul oficial de YouTube al forului internațional.

Acolo vor fi încărcate reluări ale unor meciuri mai vechi și multe alte momente emblematice din istoria fotbalului, pentru a crește interesul oamenilor legat de Campionatul Mondial.

„Colaborarea cu YouTube consolidează obiectivul nostru de a crește impactul competiției în peisajul media, care este în continuă schimbare, oferind fanilor din întreaga lume o experiență accesibilă și captivantă a celui mai mare eveniment sportiv din istorie”, a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.

Această colaborare cu YouTube consolidează strategia FIFA în ceea ce privește distribuția conținutului, fiind mult mai prezentă pe plaforme online, decât pe media tradițională.

Grupele Campionatului Mondial

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport