Două oferte din Asia Cine se luptă pentru transferul lui Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu FOTO: IMAGO
Stranieri

Două oferte din Asia Cine se luptă pentru transferul lui Nicolae Stanciu

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 18:50
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 18:50
  • Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, este dorit de două echipe din China.
  • Căpitanul naționalei României a mai evoluat în campionatul chinez în perioada 2022-2023 la Wuhan Three Towns, alături de care a câștigat titlul.

Nicolae Stanciu a avut un parcurs dezamăgitor pentru Genoa, unde a evoluat doar în 4 partide din Serie A.

CFR i-a decis soarta lui Deac  Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Sunt convins că va fi nevoie de el”
Citește și
CFR i-a decis soarta lui Deac Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Sunt convins că va fi nevoie de el”
Citește mai mult
CFR i-a decis soarta lui Deac  Iuliu Mureșan a anunțat ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Sunt convins că va fi nevoie de el”

Două echipe din China se luptă pentru transferul lui Nicolae Stanciu

Mijlocașul ar fi dorit de ocupanta locului 6 din sezonul trecut din China, Tianjin Jinmen Tiger. Tehnicianul Genwei Yu l-ar vrea pe român pentru a ocupalocul lăsat liber în echipă de plecarea lui Ademi la Shenzhen New Pengcheng.

Un playmaker precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin.

Antrenorul Genwei Yu speră să îl transfere cât mai curând”, au notat jurnaliștii de la 163.com.

„Tricolorul” a fost dorit inițial de echipa Dalian Yingbo, clasată pe locul 11 în Superliga Chinei. Totuși, oferta ar fi picat pe plan secund după ce românul a aflat de interesul celor de la Tianjin.

2.000.000 de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform transfermarkt.com

Nicolae Stanciu a impresionat în China

Nicolae Stanciu a fost transferat de Wuhan Three Town, în martie 2022, de la Slavia Praga, în schimbul a 4 milioane de euro.

În primul sezon pe pământ chinez, mijlocașul a strâns 27 de apariții pentru echipa din Wuhan, fiind unul dintre cei mai activi jucători.

10 goluri
și 12 pase decisive a reușit Nicolae Stanciu în sezonul 2022

Alături de Wuhan Three Towns, fostul căpitan al naționalei României a câștigat titlul de campioană a Chinei, în 2022, și Supercupa Chinei, în 2023.

După un an și jumătate petrecut la echipă, Nicolae Stanciu a fost vândut la FC Damac, în Arabia Saudită, pentru 2,5 milioane de euro.

Citește și

Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou”
Superliga
16:59
Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou”
Citește mai mult
Robert Sălceanu a semnat cu Rapid Prima reacție a jucătorului transferat de la Petrolul: „Este un vis! Cel mai frumos cadou”
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse
Tenis
10:21
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce victorie! Românca a eliminat o favorită și e în optimi la WTA Adelaide » Înfrângere clară pentru Gabriela Ruse

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
genoa italia china nicolae stanciu Tianjin Jinmen Tiger dalian yingbo
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share