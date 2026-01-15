Două oferte din Asia Cine se luptă pentru transferul lui Nicolae Stanciu

- Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, este dorit de două echipe din China.
- Căpitanul naționalei României a mai evoluat în campionatul chinez în perioada 2022-2023 la Wuhan Three Towns, alături de care a câștigat titlul.
Nicolae Stanciu a avut un parcurs dezamăgitor pentru Genoa, unde a evoluat doar în 4 partide din Serie A.
Două echipe din China se luptă pentru transferul lui Nicolae Stanciu
Mijlocașul ar fi dorit de ocupanta locului 6 din sezonul trecut din China, Tianjin Jinmen Tiger. Tehnicianul Genwei Yu l-ar vrea pe român pentru a ocupalocul lăsat liber în echipă de plecarea lui Ademi la Shenzhen New Pengcheng.
„Un playmaker precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin.
Antrenorul Genwei Yu speră să îl transfere cât mai curând”, au notat jurnaliștii de la 163.com.
„Tricolorul” a fost dorit inițial de echipa Dalian Yingbo, clasată pe locul 11 în Superliga Chinei. Totuși, oferta ar fi picat pe plan secund după ce românul a aflat de interesul celor de la Tianjin.
Nicolae Stanciu a impresionat în China
Nicolae Stanciu a fost transferat de Wuhan Three Town, în martie 2022, de la Slavia Praga, în schimbul a 4 milioane de euro.
În primul sezon pe pământ chinez, mijlocașul a strâns 27 de apariții pentru echipa din Wuhan, fiind unul dintre cei mai activi jucători.
Alături de Wuhan Three Towns, fostul căpitan al naționalei României a câștigat titlul de campioană a Chinei, în 2022, și Supercupa Chinei, în 2023.
După un an și jumătate petrecut la echipă, Nicolae Stanciu a fost vândut la FC Damac, în Arabia Saudită, pentru 2,5 milioane de euro.