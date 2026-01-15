Marius Marin, gata de plecare  Mijlocașul naționalei ar putea schimba echipa în  Serie A, fiind în ultimele 6 luni de contract
Marius Marin FOTO: IMAGO
Marius Marin, gata de plecare Mijlocașul naționalei ar putea schimba echipa în Serie A, fiind în ultimele 6 luni de contract

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 19:32
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 19:32
  • Marius Marin (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, ar putea pleca de la Pisa, fiind în ultimele 6 luni de contract cu formația din Serie A.

Contractul lui Marin cu Pisa se va încheia în vară, iar în acest moment poate negocia cu orice echipă, un alt club din Serie A fiind interesat de serviciile sale.

Marius Marin, gata de plecarea de la Pisa

După ce a fost om de bază în stagiunea trecută, atunci când Pisa a promovat în Serie A, Marius Marin nu se mai bucură de același tratament la gruparea italiană.

La ultimele partide, Marin a fost înlocuit de Alberto Gilardino, semn că antrenorul a fost nemulțumit de prestațiile mijlocașului.

Înțelegerea dintre Marius Marin și Pisa se încheie la finalul acestui sezon și, conform gsp.ro, nu au existat discuții pentru prelungirea contractului. În acest context, Marin ar putea pleca de la Pisa chiar în această iarnă.

260 de meciuri
a jucat Marius Marin pentru Pisa, începând cu anul 2018, fiind fotbalistul străin cu cele mai multe prezențe din istoria clubului

Situația lui Marin la Pisa s-a complicat și mai mult după ce gruparea italiană l-a transferat pe Felipe Luyola, fotbalist cu 16 selecții pentru Chile care joacă pe același post cu mijlocașul din România.

Marius Marin, dorit de Cagliari

Conform sursei citate, Cagliari, fosta echipă a lui Răzvan Marin, ar fi interesată de mijlocașul defensiv cu 36 de meciuri jucate pentru naționala României.

Cagliari, echipă aflată pe locul #16 în Serie A, l-ar fi dorit pe Marius Marin și în vară, atunci când acesta era considerat titular incontestabil la Pisa.

3 milioane de euro
este cota lui Marius Marin, conform Transfermarkt

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share