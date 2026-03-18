Uite cine numără voturile Omul lui Burleanu, care l-a făcut trădător pe Mircea Lucescu în 2018, desemnat să supravegheze scrutinul de la FRF
Iulian Trăsnea
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 13:20
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 13:20
  • Alegerile pentru șefia FRF se desfășoară astăzi sub semnul tensiunilor și al suspiciunilor.
  • În comisia care supraveghează votul a fost desemnat și Iulian Trăsnea, un susținător declarat al lui Răzvan Burleanu, remarcat în trecut după un conflict public exploziv cu Mircea Lucescu.

Astăzi, la Casa Fotbalului, are loc Adunarea Generală în cadrul căreia se desfășoară alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Cine a supervizat procesul de votare pentru alegerea președintelui FRF

În cursa pentru șefia FRF s-au înscris actualul președinte, Răzvan Burleanu (41 de ani), și contracandidatul său, Ilie Drăgan (41 de ani).

Un detaliu important al procesului de votare îl reprezintă componența comisiei de scrutatori, formată din cinci membri desemnați pentru a superviza corectitudinea alegerilor.

Înaintea începerii scrutinului, secretarul general al FRF, Radu Vișan, l-a nominalizat printre supervizori pe Iulian Trăsnea, președintele clubului de futsal Luceafărul Buzău.

Ceilalți patru scrutatori sunt: Florin Răducan (ACS Roman), Vasile Boiangiu (CSȘ Popești Leordeni), Andra Zăvăleanu (Viitorul Cluj) și George Constantinescu (AJF Olt).

În 2018, Iulian Trăsnea l-a susținut pe Răzvan Burleanu și l-a atacat pe Mircea Lucescu

Iulian Trăsnea este un susținător declarat al lui Răzvan Burleanu. Numele său a devenit cunoscut la nivel național în special după alegerile FRF din 2018, când a avut o reacție extrem de dură la adresa lui Mircea Lucescu.

La acea vreme, actualul selecționer, prezent la alegeri în calitate de susținător al lui Ionuț Lupescu, a criticat modul în care Burleanu a fost reales, susținând că voturile decisive au venit din partea cluburilor de futsal și fotbal feminin.

L-a votat sărăcia. I-a câștigat pe alegători cu atenții, cadouri, promisiuni. L-a votat sărăcia! Futsal și fotbalul feminin! Am înțeles că multe cluburi au fost înființate special peste noapte”, a acuzat Mircea Lucescu, aflat la momentul respectiv în funcția de selecționer al naționalei Turciei.

Replica lui Trăsnea: „Alde Mircea Lucescu și alți trădători de țară fac bani în străinătate pentru familiile lor”

Iulian Trăsnea s-a erijat în apărătorul lui Răzvan Buleanu și l-a jignit pe Mircea Lucescu.

„Alde Mircea Lucescu și alți trădători de țară fac bani în străinătate pentru familiile lor. Noi ce să facem dacă suntem săraci, să ne împușcăm? Eu mă chinui de șase ani cu această echipă.

Acest Burleanu, hulit nemeritat, ne-a ajutat foarte mult. Răzvan Burleanu a făcut tot ce a promis și a câștigat alegerile pe merit. Lupescu a fost mare fotbalist, dar n-a dovedit nimic în administrație.

Ne-am întâlnit cu el în campania electorală, ne-a dat programul lui, ne-a ascultat problemele, dar ne-a zis că vom vedea ce e de făcut după ce va ieși președinte. Suntem sătui de promisiuni și de proiecte. Burleanu este singurul care se ține de promisiuni și care ajută cluburile sărace, doar nu o să-l ajute pe Gigi Becali.

Nu a rezolvat toate problemele, dar urmează. Poate a mai și greșit, dar eu sunt mulțumit de el”, a declarat Iulian Trăsnea pentru Libertatea.

