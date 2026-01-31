- Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.
Dinamo a dominat duelul cu Petrolul și, deși a avut 1-0, s-a trezit egalată după eroarea lui Devis Epassy, din ultimele minute de joc.
Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan îl apără pe Devis Epassy: „Ne-a scos de atâtea ori”
La finalul partidei de pe Arcul de Triumf, căpitanul „câinilor” a fost întrebat despre starea de spirit a lui Devis Epassy.
„E dezamăgit, dar suntem o familie. Ne-a scos de atâtea ori. A avut intervenții incredibile.
Sezonul ăsta suntem unde suntem și datorită lui. Deci nu trebuie să fie dezamăgit și suntem lângă el”, a spus Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.
Galerie foto (5 imagini)
VIDEO. Gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul 1-1
Cătălin Cîrjan: „Terenul a fost foarte greu”
Mijlocașul lui Dinamo a explicat de ce nu a funcționat tactica folosită în ultimele minute.
„Cred că am stat peste ei, după am marcat. Am încercat să ținem mai mult de minge. Ei au scăpat pe câteva contratacuri. A fost și o greșeală acolo, dar suntem o echipă. Câștigăm împreună, pierdem împreună.
Cred că am încercat să ținem puțin mai mult de minge. Terenul a fost foarte greu. A fost mai ușor pentru ei, pentru că au stat grupați. Au jucat 5-4-1”, a spus Cătălin Cîrjan.
„Decarul” dinamoviștilor s-a plâns de starea gazonului de pe stadionul Arcul de Triumf:
„A fost puțin dificil. Trebuia mereu să facem o preluare în plus, pentru că mingea sărea aiurea, dar nu căutăm scuze”.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|M
|Puncte
|1
|U Craiova
|23
|46
|2
|Rapid
|23
|45
|3
|Dinamo
|24
|45
|4
|FC Argeș
|23
|40
|5
|Botoșani
|23
|38
|6
|Oțelul Galați
|23
|36
|7
|U Cluj
|23
|36
|8
|CFR Cluj
|24
|35
|9
|UTA Arad
|23
|35
|10
|Farul
|23
|31
|11
|FCSB
|23
|31
|12
|Petrolul
|23
|21
|13
|Unirea Slobozia
|23
|21
|14
|Csikszereda
|23
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|24
|11