Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.

Dinamo a dominat duelul cu Petrolul și, deși a avut 1-0, s-a trezit egalată după eroarea lui Devis Epassy, din ultimele minute de joc.

La finalul partidei de pe Arcul de Triumf, căpitanul „câinilor” a fost întrebat despre starea de spirit a lui Devis Epassy.

„E dezamăgit, dar suntem o familie. Ne-a scos de atâtea ori. A avut intervenții incredibile.

Sezonul ăsta suntem unde suntem și datorită lui. Deci nu trebuie să fie dezamăgit și suntem lângă el”, a spus Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

VIDEO. Gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul 1-1

Cătălin Cîrjan: „Terenul a fost foarte greu”

Mijlocașul lui Dinamo a explicat de ce nu a funcționat tactica folosită în ultimele minute.

„Cred că am stat peste ei, după am marcat. Am încercat să ținem mai mult de minge. Ei au scăpat pe câteva contratacuri. A fost și o greșeală acolo, dar suntem o echipă. Câștigăm împreună, pierdem împreună.

Cred că am încercat să ținem puțin mai mult de minge. Terenul a fost foarte greu. A fost mai ușor pentru ei, pentru că au stat grupați. Au jucat 5-4-1”, a spus Cătălin Cîrjan.

„Decarul” dinamoviștilor s-a plâns de starea gazonului de pe stadionul Arcul de Triumf:

„A fost puțin dificil. Trebuia mereu să facem o preluare în plus, pentru că mingea sărea aiurea, dar nu căutăm scuze” .

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa M Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 24 45 4 FC Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul Galați 23 36 7 U Cluj 23 36 8 CFR Cluj 24 35 9 UTA Arad 23 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 23 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 24 11

