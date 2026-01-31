„Ne-a scos de atâtea ori” Cătălin Cîrjan  sare în apărarea lui Epassy: „Suntem unde suntem și datorită lui” +5 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: GOLAZO.ro / SportPictures
„Ne-a scos de atâtea ori” Cătălin Cîrjan sare în apărarea lui Epassy: „Suntem unde suntem și datorită lui”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 00:29
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 00:30
  • Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, i-a luat apărarea lui Devis Epassy (32 de ani), care a gafat la golul oaspeților.

Dinamo a dominat duelul cu Petrolul și, deși a avut 1-0, s-a trezit egalată după eroarea lui Devis Epassy, din ultimele minute de joc.

Dinamo - Petrolul 1-1. Cătălin Cîrjan îl apără pe Devis Epassy: „Ne-a scos de atâtea ori”

La finalul partidei de pe Arcul de Triumf, căpitanul „câinilor” a fost întrebat despre starea de spirit a lui Devis Epassy.

„E dezamăgit, dar suntem o familie. Ne-a scos de atâtea ori. A avut intervenții incredibile.

Sezonul ăsta suntem unde suntem și datorită lui. Deci nu trebuie să fie dezamăgit și suntem lângă el”, a spus Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

Galerie foto (5 imagini)

Gafă Devis Epassy Gafă Devis Epassy Gafă Devis Epassy Gafă Devis Epassy Gafă Devis Epassy
+5 Foto
VIDEO. Gafa lui Devis Epassy din Dinamo - Petrolul 1-1

Cătălin Cîrjan: „Terenul a fost foarte greu”

Mijlocașul lui Dinamo a explicat de ce nu a funcționat tactica folosită în ultimele minute.

„Cred că am stat peste ei, după am marcat. Am încercat să ținem mai mult de minge. Ei au scăpat pe câteva contratacuri. A fost și o greșeală acolo, dar suntem o echipă. Câștigăm împreună, pierdem împreună.

Cred că am încercat să ținem puțin mai mult de minge. Terenul a fost foarte greu. A fost mai ușor pentru ei, pentru că au stat grupați. Au jucat 5-4-1”, a spus Cătălin Cîrjan.

„Decarul” dinamoviștilor s-a plâns de starea gazonului de pe stadionul Arcul de Triumf:

„A fost puțin dificil. Trebuia mereu să facem o preluare în plus, pentru că mingea sărea aiurea, dar nu căutăm scuze”.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMPuncte
1U Craiova2346
2Rapid 2345
3Dinamo 2445
4FC Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul Galați2336
7U Cluj2336
8CFR Cluj2435
9UTA Arad2335
10Farul 2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2321
14Csikszereda 2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2411

23:19
00:10
22:33
23:51
