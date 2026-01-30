Dinamo - Petrolul 1-1. Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor”, a gafat la golul egalizator marcat de oaspeți.

În minutul 81, fundașii lui Dinamo au pasat în preajma propriei porți, iar Nikita Stoinov a decis să trimită balonul către Devis Epassy.

VIDEO+FOTO. Epassy, dublă gafă la golul marcat de Petrolul

Atacanții Petrolului au presat imediat. Camerunezul a încercat să avanseze cu balonul la picior și a fost deposedat de Grozav.

Balonul a ricoșat însă la Kennedy Boateng, care l-a degajat puternic în afara terenului.

Petrolul a reluat jocul. După un schimb de pase între Ricardinho și Sergiu Hanca, în flancul drept, portughezul a centrat spre Alin Boțogan.

Portarul lui Dinamo a ieșit dintre buturi pentru a prinde mingea dar, după ce a atins balonul, s-a dezechilibrat și l-a scăpat.

Alin Boțogan a încercat să profite de greșeala lui Epassy, însă a șutat în bară.

Balonul a ricoșat la Gicu Grozav, care, cu poarta goală, nu a ratat.

Bineînțeles că sunt dezamăgit. Sper să nu mai fac astfel de greșeli în viitor. Îmi pare rău pentru fani, pentru colegi. Am decis să ies din poartă. Când eram în aer, n-am mai reușit să controlez mingea. Devis Epassy, la Prima Sport

