„Coach, sunt obosit” Elias Charalambous, ședință cu Ngezana: „Nu avem altă soluție”

Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit discuția pe care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, a avut-o cu Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei.

Siyabonga Ngezana este din vara lui 2023 la FCSB și a fost important la cele două titluri consecutive cucerite de roș-albaștri. În această stagiune, sud-africanul a arătat o scădere de formă față de sezoanele trecute.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre Siyabonga Ngezana: „Coach sunt obosit”

Președintele CA de la FCSB a dezvăluit că de-a lungul acestui sezon, Ngezana a avut mai multe discuții cu Elias Charalambous, în care i-a transmis antrenorului că se simte obosit și chiar l-a rugat să nu joace în unele meciuri.

„Până la urmă, s-a dovedit un jucător excepțional. A avut multe probleme. Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana.

A spus: «Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine». Elias a spus: «Nu avem altă soluție». A răspuns: «Bine, o repriză?». Elias a spus nu. Ngezana a insistat: «Coach, sunt obosit». L-a întrebat unde este obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap

Fotbaliștii pot fi obosiți și mental. Există fotbaliști care se tem de zboruri. Ngezana a fost doar prin avioane. A venit, a plecat la Cupa Africii, apoi a jucat la niște temperaturi pe care Africa nu le va simți niciodată. El nu era pregătit pentru jocul acesta”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Chiar toți suntem amatori”

Ulterior, Mihai Stoica a răbufnit la adresa regulamentului UEFA, care nu le permite echipelor modificări în lot după pauza de iarnă.

„Nu erau soluții. Chiar toți suntem amatori? Este și un regulament stupid în competiție. Nu ai cum să faci schimbări în lot dacă este deschisă perioada de transferuri. Sunt cluburi care acționează în perioada aceasta de transferuri.

Sunt multe chestiuni care se întâmplă și e ușor să acuzi, dar sunt și probleme personale ale jucătorilor. Sunt multe lucruri care contribuie la evoluția echipelor și a jucătorilor”, a concluzionat.

Charalambous: „Ngezana a jucat neîntrerupt de 3 ani. Trebuie să vezi tot tabloul”

La finalul meciului cu Fenerbahce, 1-1, Elias Charalambous a comentat situația lui Ngezana și i-a luat apărarea fotbalistului său.

„Nu-mi place că dăm vina pe un jucător când echipa nu merge bine”, a spus antrenorul FCSB.

„Ngezana nu e în forma cu care eram obișnuiți să-l vedem. E normal. Dacă vedem un jucător care nu e în maximum de formă…”.

A explicat care crede el că sunt cauzele căderii fundașului central:

„Ngezana a jucat neîntrerupt de 3 ani. S-a dus la națională. Nu s-a odihnit, nu a avut vacanță.

Se poate vorbi și despre lucrurile astea. Nu doar să învinovățești jucătorii că nu sunt în vârf de formă. Trebuie să vezi tot tabloul”.

Charalambous: „Ngezana poate juca mai bine, știe și el, am avut multe discuții”

Charalambous a adăugat: „Înțeleg, am jucat fotbal, jucătorii au perioade când nu sunt în cea mai bună formă.

Ngezana poate juca mai bine, știe și el, am avut multe discuții.

Cel mai important lucru pentru mine e că încearcă totul, se antrenează bine, e un băiat bun, va reveni în curând la forma bună”.

