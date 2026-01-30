CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat partida spectaculoasă din Gruia.

Ardelenii au fost conduși de două ori, însă au reușit să revină de fiecare dată și, în cele din urmă, au obținut victoria.

Pancu este mulțumit de seria pozitivă a echipei, prin care CFR Cluj a reușit să se apropie la un punct de zona play-off-ului.

CFR Cluj - Metaloglobus 4-2 . Pancu, despre Aliev: „Am spus că vom fi mai avantajați cu el decât cu Louis”

Metaloglobus a deschis scorul în minutul 9, dar CFR a egalat rapid, după doar 5 minute, prin Alibek Aliev.

Ulterior, Adrian Sîrbu a readus-o pe Metaloglobus în avantaj, profitând de o gafă a portarului Mihai Popa în minutul 51.

„Metaloglobus e o echipă care joacă mult mai bine decât echipele de mijlocul clasamentului. La final, l-am felicitat pe Mihai Teja pentru că are o echipă cu jucători cu salarii foarte mici, cu jucători lipsiți de foarte mare calitate, dar principiile lor, modul în care pleacă, cum construiesc, cum atacă spațiile...

Bine, într-un context în care ei joacă fără presiune, pentru că poți să joci cu călcâie, devieri, dar se vede clar un joc antrenat. Dacă ar fi avut niște jucători cu calitate, ar fi obținut mult mai mult în acest campionat ”, a spus Pancu, la Prima Sport.

FOTO: Gafa făcută de Mihai Popa în meciul CFR - Metaloglobus

Alibek Aliev, atacantul suedez adus în această iarnă pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu, transferat în SUA la DC United, a înscris al doilea său gol în doar trei partide jucate.

„Eu glumeam cu conducerea când l-am adus, că e profilul pe care l-am căutat și le spuneam că vom fi mai avantajați cu el ca echipă decât cu Louis.

Louis era un jucător fantastic când era jocul blocat, venea cu o deviere sau ți-o punea la vinclu dacă se întorcea la poartă.

Aliev, pe economia jocului, e foarte important: toate duelurile câștigate cu fundașii, modul în care putem să venim cu fața din spate, lucru care nu se întâmpla înainte.

E profilul pe care l-am căutat, debutul este foarte bun. Slimani a intrat foarte bine, îl avem și pe Zahovic, avem atacanți de mare calitate”, a mai declarat Pancu.

Acum vorbesc mai mult de play-off. Avem meciuri cu UTA, cu U Cluj. În teorie, programul nostru este mai ușor decât atunci când am venit eu. Am venit de pe locul 13-14 și am jucat numai cu echipele de pe locul 1, 2, 4. Putem să pronunțăm cuvântul play-off, e minunat. Suntem o echipă cu elan, cu mare încredere, care marchează goluri. Turbulențe o să mai avem, pentru că nu putem, de acum, să îi batem pe toți Daniel Pancu

Daniel Pancu a numit cel mai mare defect al său: „Încă am foarte mare încredere în jucători”

Întrebat care consideră că este cel mai mare defect al său de când a preluat conducerea CFR-ului, tehnicianul a declarat:

„Încă am foarte mare încredere în jucători, ăsta e un defect pe care l-am mai corectat. Când mă vedeți pe margine că fac precum o maimuță, să știți că reacția vine în urma unor discuții cu jucătorii, niște lucruri simple pe care le repet o dată, de două ori, de trei ori.

Când fac asemenea gesturi, să știți că o fac pentru că era vorbit altfel. Suntem la fotbal și emoțiile nu le poate controla nimeni”, a mai spus Pancu.

Puteam să câștigăm meciul trecut cu 4-0 sau 5-0. În prima repriză nu m-am implicat, a trebuit în a doua repriză să fac ceea ce spuneam mai devreme, și lucrurile s-au mai reglat. Ei sunt jucătorii, ei iau deciziile și mi-aș dori mult mai calm. Daniel Pancu

