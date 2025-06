Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit din cantonament despre Campionatul European.

România - Italia va avea loc pe 11 iunie și este meciul de debut al „tricolorilor” la Euro U21.

Cătălin Cîrjan este gata să debuteze la Euro U21 și este încrezător în șansele României de a avea un parcurs peste așteptări la turneul final. „Tricolorii” se află în grupa A, alături de Slovacia, Italia și Spania.

Cătălin Cîrjan, înainte de Euro: „Vrem să dăm totul”

Cîrjan a vorbit despre atmosfera din rândul „tricolorilor”, cu mai puțin de două săptămâni până la startul turneului.

„E foarte frumos cantonamentul. Orice perioadă la echipa națională e foarte frumoasă, de altfel. Au trecut deja cinci zile de când am venit. Ne pregătim foarte bine în fiecare zi. Am avut o primă săptămână mai dificilă, am încărcat, dar ne apropiem de meciul cu Georgia, ultimul test înainte de Euro, și cred eu că lucrurile merg foarte bine.

Vorbim mereu despre asta: să intrăm la fiecare meci și să dăm totul. Nu contează cine e în fața noastră. Știm și noi ce calitate au adversarii, dar și noi avem foarte multă calitate. Suntem jucători cu multe meciuri, cu experiență

Mister a făcut foarte bine programul. Avem timp și pentru analiză video, și pentru antrenamente, și pentru sală. Cred că programul e foarte bun. Petrecem mult timp împreună și, cum am zis, lucrurile merg bine.

Sperăm să arătăm foarte bine la European. Nu putem spune că a fost ceva greu în aceste zile. Suntem la fotbal, până la urmă. Ăsta e visul nostru: să jucăm fotbal. Este foarte frumos, nu a fost nimic greu”, a declarat Cătălin Cîrjan pentru gsp.ro.

Cîrjan, despre obiectivele naționalei: „Să depășim performanța din 2019”

Mijlocașul naționalei de tineret a vorbit și despre obiectivele „tricolorilor” la turneul final din această vară, visând să depășească borna din 2019, când România U21 a ajuns până în semifinale.

„Pentru mine, faptul că sunt la Campionatul European și reprezint România e cel mai important lucru. Trebuie să facem o țară mândră și să-i facem pe români fericiți. Pentru că asta este cel mai important atunci când joci pentru echipa națională.

Nu pot să mă gândesc la altceva în afară de victorie. La fiecare meci, când intru pe teren, mă gândesc să luăm cele trei puncte. Nu o să spun că intrăm pentru egal sau că ne mulțumim cu puțin. De la primul meci ne dorim victoria, și așa mai departe.

Ne dorim foarte mult să repetăm performanța din 2019. În primul rând, ne dorim să ieșim din grupă. Luăm totul pas cu pas. Toată lumea vorbește despre acea calificare în semifinale, dar noi avem povestea noastră. Ne dorim să intrăm la fiecare meci montați și să scoatem cele mai bune rezultate”, a mai adăugat Cîrjan.

