Dinamo ține de Cîrjan Oferta americanilor a fost refuzată » Ce nu le convine „câinilor”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, este dorit de Minnesota United, formație din MLS.

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Clubul bucureștean a primit marți o ofertă concretă pentru mijlocaș, însă termenii propuși de americani nu i-au convins pe conducătorii „câinilor”.

Minnesota United îl vrea pe Cîrjan. Dinamo refuză prima ofertă

Clubul din MLS vrea să îl împrumute inițial pe Cîrjan, iar în 2027 să aibă opțiune de transfer definitiv pentru aproximativ 2,9 milioane de euro, conform fanatik.ro.

Suma ar urma să fie plătită în mai multe tranșe, ultima dintre ele abia în 2029.

Dinamo nu este de acord, în acest moment, cu formula propusă și pregătește o contraofertă.

41 de milioane de euro este valoarea lotului celor de la Minnesota United, în timp ce lotul lui Dinamo este cotat la aproximativ 20 de milioane de euro

Cel mai valoros jucător al echipei este atacantul Kelvin Yeboah (26 de ani), cotat la 7 milioane de euro.

Minnesota United trebuie să se miște repede dacă vrea să obțină semnătura lui Cîrjan, pentru că perioada de transferuri din MLS se închide joi, 3 septembrie, la 07:00, ora României.

Căpitanul lui Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă de la începutul sezonului.

După venirea lui Nuno Campos, Cîrjan a fost mutat din centru în partea stângă, iar mijlocașul încă încearcă să se adapteze la noile cerințe. Acesta a disputat 7 meciuri, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Dinamo l-a adus recent și pe Diogo Pinto, fotbalist care poate evolua în aceeași zonă.

FOTO. Dinamo - U Cluj 2-1

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