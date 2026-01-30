Suspendat pentru pariuri! Agentul vedetelor de la FCSB și Dinamo n-a fost iertat după ce ar fi mizat sume uriașe pe  mii de bilete pe meciuri din România!  

Federația Română de Fotbal l-a suspendat pe impresarul Cătălin Sărmărșan pentru pariuri!

Agentul are sub contract nume importante din Liga 1 precum David Miculescu, Cătălin Cîrjan sau Dennis Politic.

Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal a demarat, în septembrie, o anchetă prin care a descoperit că mai mulți impresari din fotbalul românesc au fost implicați, direct sau prin intermediari, în pariuri online în România și pe site-uri din străinătate.

Regulamentul intern interzice persoanelor implicate în fotbalul din România participarea la pariuri sportive, jocuri de noroc și orice alte activități conexe.

Impresarul Cătălin Sărmărșan, suspendat pentru pariuri

La cinci luni de la startul anchetei, Comisia de Disciplină a FRF a sancționat primul agent din dosar, după ce au audiat mai mulți jucători din primele trei eșaloane.

Cătălin Sărmărșan a primit o suspendare de un an din activitate și o amendă de aproximativ 30.000 de euro.

„În temeiul art. 60.5 din RD al FRF cu aplicarea art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului Sărmășan Cătălin – Viorel cu măsura interzicerii oricărei activități legale de fotbal pentru 1 (un) an și penalitate sportivă de 150.000 lei” , se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Decizia FRF prin care este suspendat impresarul Cătălin Sărmărșan

Sursele GOLAZO.ro au explicat ce restricții va avea Cătălin Sărmășan, dar și consecințele pe care le va suporta în cazul în care nu va respecta decizia Comisiei de Disciplină a FRF:

„În acest caz, intermediarul nu mai are dreptul să profeseze sub nicio formă, sa semneze un contract personal sau prin terți.

Dacă este prins că o face prin terți, atunci îi este retrasă licența definitiv” .

Decizia nu este definitivă. Astfel, impresarul poate face apel la Comisia de Recurs în încercarea de a scăpa de suspendare.

În următoarea perioadă, un alt impresar ar putea fi trimis către Comisia de Disciplină în dosarul pariurilor sportive, potrivit prosport.ro.

Cătălin Sărmășan, implicat în pariuri de peste un deceniu

Agentul FIFA ar fi avut conturi deschise la mai multe case de pariuri online, de mai bine de 10 ani, conform sursei menționate anterior.

Acesta ar fi rulat sume uriașe la pariuri plasate pe meciuri din primele trei divizii din România și din Cupa României.

Activitatea sa pe site-urile de pariuri s-a intensificat în ultimii 5 ani și nu a evitat să parieze pe meciuri în care evoluau jucători pe care îi impresaria.

Cine este Cătălin Sărmășan

Cătălin Sărmășan este unul dintre impresarii care au semnat cu mai mulți jucători tineri cu potențial din fotbalul Românesc:

FCSB - Dennis Politic, David Miculescu

- Dennis Politic, David Miculescu Dinamo - Alexandru Roșca, Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean

- Alexandru Roșca, Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean FC Botoșani - Zoran Mitrov

- Zoran Mitrov Univeristatea Cluj - Andrei Gheorghiță, Răzvan Oaidă, Omar El Sawy

- Andrei Gheorghiță, Răzvan Oaidă, Omar El Sawy FC Argeș - Claudiu Micovschi

- Claudiu Micovschi Rapid - Cătălin Vulturar

- Cătălin Vulturar CFR Cluj - Andrei Sfaiț

În ultimii ani a reușit să transfere jucători în mai multe campionate din Europa, însă cele mai puternice legături le are în fotbalul italian.

