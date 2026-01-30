Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre relația cu Ciprian Deac (39 de ani), legenda clubului, .

Tehnicianul a explicat și care e situația lui Islam Slimani (37 de ani), vedeta transferată anul trecut de ardeleni.

Ciprian Deac și Damjan Djokovic, doi dintre cei mai vechi jucători ai „feroviarilor”, nu au făcut parte din lotul pentru cantonamentul de iarnă, de la Oliva Nova.

Daniel Pancu, relație tensionată cu Ciprian Deac: „Sunt convins că este supărat pe mine”

Întrebat despre cum colaborează cu Ciprian Deac, antrenorul a dat de înțeles că va apela la serviciile veteranului dacă va avea nevoie.

„Avem o relație profesională. Dacă o să am nevoie de serviciile lui Deac, voi apela la el. Suntem OK, el trebuie să se antreneze în continuare”, a spus Daniel Pancu, potrivit prosport.ro.

Tehnicianul spune însă că simte că Deac este afectat de decizia sa: „Relația umană este doar de «Salut», «Salut». Eu sunt convins că el este supărat pe mine, dar echipa contează”.

Daniel Pancu nu își va schimba abordarea în cazul lui Ciprian Deac, deși are un statut special în cadrul clubului:

„Eu sunt omul deciziilor. Nu mă mai întorc când iau o decizie. Echipa contează. Bine, faptele răman. Nu cred că îl va egala cineva în istoria CFR-ului pe Ciprian Deac”.

505 meciuri în 17 ani a jucat Ciprian Deac pentru CFR Cluj

De la sosirea lui Daniel Pancu în Gruia, Ciprian Deac a evoluat un singur minut, în victoria contra Rapidului, 3-0.

202 minute a jucat mijlocașul pe parcursul acestui sezon

Daniel Pancu: „Slimani este ușor nemulțumit”

Pe lângă tensiunile cu Ciprian Deac, antrenorul clujenilor trebuie să gestioneze și situația lui Islam Slimani, care se aștepta să primească mai multe minute de joc.

„Slimani n-are nevoie de nicio prezentare. Este legendă în țara lui, a fost jucător important în campionate gen Franța sau Anglia.

Este ușor nemulțumit că nu joacă mai mult, dar a plecat la națională și s-a întors abia pe 3 ianuarie. Din partea mea are tot respectul”, a spus Daniel Pancu.

Islam Slimani a lipsit la ultimele dueluri din luna decembrie, fiind selecționat de Algeria pentru Cupa Africii.

102 selecții și 47 de goluri a reușit Islam Slimani pentru echipa națională

De la sosirea la CFR, atacantul algerian a evoluat în 10 partide și a marcat un singur gol, cu Csikszereda, 2-2.

Atacantul a oferit și o pasă decisivă, chiar la debut, în meciul cu UTA Arad, 1-1.

La nivel profesionist, Islam Slimani a evoluat pentru Cheraga, Belouizdad, Leicester City, Newcastle, Fenerbahce, AS Monaco, Lyon, Sporting, Brest, Anderlecht, Coritiba, Mechelen, Westerlo și CFR Cluj.

La nivel de club, atacantul a câștigat două trofee: Cupa și Supercupa Portugaliei, alături de Sporting, în 2015, respectiv 2016.

400.000 de euro este cota de piață a lui Islam Slimani, conform transfermarkt.com

