Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori

După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.

Situația lui De Zerbi pe banca francezilor de la Marseille a fost una incertă, după eliminarea dramatică din Liga Campionilor.

Benfica a reușit imposibilul și a învins-o pe Real Madrid cu 4-2 în ultima etapă, clasându-se pe locul 24. Marseille a încheiat astfel faza ligii pe locul 25, cu același număr de puncte (9), iar diferența a fost făcută de un singur gol!

Roberto De Zerbi nu pleacă de la Olympique Marseille

După această eliminare dramatică, s-a vorbit despre o demisie a lui Roberto De Zerbi. Dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla, cel puțin momentan.

Tehnicianul italian a negat toate informațiile despre plecarea sa spunând că va rămâne pe banca celor de la Marseille, transmite lequipe.fr.

După ce Marseille a pierdut duelul împotriva celor de la Club Brugge cu scorul de 0-3, Benfica mai avea nevoie de un singur gol în meciul cu Real Madrid. Scorul era atunci 3-2 în favoarea portughezilor.

Și acest lucru s-a întâmplat! Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul de 4-2 la ultima fază a meciului, iar Benfica a obținut calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, devansând-o pe Marseille.

Cele două echipe s-au aflat la egalitate de puncte (9), diferența fiind făcută de golaveraj. Benfica a avut -2, în timp ce Marseille -3.

2027 este anul când contractul lui Roberto De Zerbi cu Olympique Marseille va expira

Astfel, Roberto De Zerbi și Marseille au fost eliminați după golul lui Anatoliy Trubin. Portarul chiar a colaborat cu antrenorul italian la Șahtior, în perioada 2021-2022.

Ca o curiozitate, și De Zerbi a avut de-a face cu portari care marchează.

În decembrie 2017, pe vremea când era antrenor la Benevento, antrenorul a obținut primul său punct din Serie A după ce portarul Alberto Brignoli a înscris împotriva echipei AC Milan.

Partida de atunci s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar golul egalizator marcat de Brignoli a venit în minutul 90+5.

Antrenorul portarilor lui Benevento de atunci era Francesco Farioli, împotriva căruia Trubin aproape a marcat weekendul trecut, când Benfica a jucat cu Porto, unde Farioli e acum antrenor principal.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport