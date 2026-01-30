Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori

- După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.
Situația lui De Zerbi pe banca francezilor de la Marseille a fost una incertă, după eliminarea dramatică din Liga Campionilor.
Benfica a reușit imposibilul și a învins-o pe Real Madrid cu 4-2 în ultima etapă, clasându-se pe locul 24. Marseille a încheiat astfel faza ligii pe locul 25, cu același număr de puncte (9), iar diferența a fost făcută de un singur gol!
Roberto De Zerbi nu pleacă de la Olympique Marseille
După această eliminare dramatică, s-a vorbit despre o demisie a lui Roberto De Zerbi. Dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla, cel puțin momentan.
Tehnicianul italian a negat toate informațiile despre plecarea sa spunând că va rămâne pe banca celor de la Marseille, transmite lequipe.fr.
După ce Marseille a pierdut duelul împotriva celor de la Club Brugge cu scorul de 0-3, Benfica mai avea nevoie de un singur gol în meciul cu Real Madrid. Scorul era atunci 3-2 în favoarea portughezilor.
Și acest lucru s-a întâmplat! Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul de 4-2 la ultima fază a meciului, iar Benfica a obținut calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, devansând-o pe Marseille.
Cele două echipe s-au aflat la egalitate de puncte (9), diferența fiind făcută de golaveraj. Benfica a avut -2, în timp ce Marseille -3.
Astfel, Roberto De Zerbi și Marseille au fost eliminați după golul lui Anatoliy Trubin. Portarul chiar a colaborat cu antrenorul italian la Șahtior, în perioada 2021-2022.
Ca o curiozitate, și De Zerbi a avut de-a face cu portari care marchează.
În decembrie 2017, pe vremea când era antrenor la Benevento, antrenorul a obținut primul său punct din Serie A după ce portarul Alberto Brignoli a înscris împotriva echipei AC Milan.
Partida de atunci s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar golul egalizator marcat de Brignoli a venit în minutul 90+5.
Antrenorul portarilor lui Benevento de atunci era Francesco Farioli, împotriva căruia Trubin aproape a marcat weekendul trecut, când Benfica a jucat cu Porto, unde Farioli e acum antrenor principal.
Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|23-4 (+19)
|24
|2
|Bayern
|22-8 (+14)
|21
|3
|Liverpool
|20-8 (+12)
|18
|4
|Tottenham
|17-7 (+10)
|17
|5
|Barcelona
|22-14 (+8)
|16
|6
|Chelsea
|17-10 (+7)
|16
|7
|Sporting
|17-11 (+6)
|16
|8
|Manchester City
|15-9 (+6)
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Real Madrid
|21-12 (+9)
|15
|10
|Inter Milano
|15-7 (+8)
|15
|11
|PSG
|21-11 (+10)
|14
|12
|Newcastle
|17-7 (+10)
|14
|13
|Juventus
|14-10 (+4)
|13
|14
|Atletico Madrid
|17-15 (+2)
|13
|15
|Atalanta
|10-10 (0)
|13
|16
|Leverkusen
|13-14 (-1)
|12
|17
|Dortmund
|19-17 (+2)
|11
|18
|Olympiacos
|10-14 (-4)
|11
|19
|Club Brugge
|15-17 (-2)
|10
|20
|Galatasaray
|9-11 (-2)
|10
|21
|Monaco
|8-14 (-6)
|10
|22
|Qarabag
|13-21 (+8)
|10
|23
|Bodo/Glimt
|14-15 (-1)
|9
|24
|Benfica
|10-12(-2)
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|11-14 (-3)
|9
|26
|Pafos
|8-11 (-3)
|9
|27
|Royale Union SG
|8-17 (-9)
|9
|28
|PSV
|16-16 (0)
|8
|29
|Bilbao
|9-14 (-5)
|8
|30
|Napoli
|9-15 (-6)
|8
|31
|Copenhaga
|12-21 (-9)
|8
|32
|Ajax
|8-21 (-13)
|6
|33
|Frankfurt
|10-21 (-11)
|4
|34
|Slavia Praga
|5-19 (-14)
|3
|35
|Villarreal
|5-18 (-13)
|1
|36.
|Kairat
|7-22 (-15)
|1