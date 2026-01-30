Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la  Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori +14 foto
Roberto De Zerbi
Campionate

Ce se va întâmpla cu De Zerbi Tehnicianul clarifică viitorul său la Marseille, după eliminarea dramatică din Europa + curiozitatea care-l leagă de portarii marcatori

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 16:52
  • După ce s-a vorbit despre o potențială plecare a lui Roberto De Zerbi (46 de ani) de pe banca lui Olympique Marseille, tehnicianul a lămurit acum situația privind viitorul său.

Situația lui De Zerbi pe banca francezilor de la Marseille a fost una incertă, după eliminarea dramatică din Liga Campionilor.

Benfica a reușit imposibilul și a învins-o pe Real Madrid cu 4-2 în ultima etapă, clasându-se pe locul 24. Marseille a încheiat astfel faza ligii pe locul 25, cu același număr de puncte (9), iar diferența a fost făcută de un singur gol!

Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”
Citește și
Rămâne Kopic la Dinamo? Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”
Citește mai mult
Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”

Roberto De Zerbi nu pleacă de la Olympique Marseille

După această eliminare dramatică, s-a vorbit despre o demisie a lui Roberto De Zerbi. Dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla, cel puțin momentan.

Tehnicianul italian a negat toate informațiile despre plecarea sa spunând că va rămâne pe banca celor de la Marseille, transmite lequipe.fr.

După ce Marseille a pierdut duelul împotriva celor de la Club Brugge cu scorul de 0-3, Benfica mai avea nevoie de un singur gol în meciul cu Real Madrid. Scorul era atunci 3-2 în favoarea portughezilor.

Și acest lucru s-a întâmplat! Portarul Anatoliy Trubin a marcat golul de 4-2 la ultima fază a meciului, iar Benfica a obținut calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, devansând-o pe Marseille.

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab

Galerie foto (14 imagini)

Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO Captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab Golul marcat de Anatoliy Trubin în Benfica - Real Madrid. FOTO: captură RM4 Arab
+14 Foto
labels.photo-gallery

Cele două echipe s-au aflat la egalitate de puncte (9), diferența fiind făcută de golaveraj. Benfica a avut -2, în timp ce Marseille -3.

2027
este anul când contractul lui Roberto De Zerbi cu Olympique Marseille va expira

Astfel, Roberto De Zerbi și Marseille au fost eliminați după golul lui Anatoliy Trubin. Portarul chiar a colaborat cu antrenorul italian la Șahtior, în perioada 2021-2022.

Ca o curiozitate, și De Zerbi a avut de-a face cu portari care marchează.

În decembrie 2017, pe vremea când era antrenor la Benevento, antrenorul a obținut primul său punct din Serie A după ce portarul Alberto Brignoli a înscris împotriva echipei AC Milan.

Partida de atunci s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar golul egalizator marcat de Brignoli a venit în minutul 90+5.

Antrenorul portarilor lui Benevento de atunci era Francesco Farioli, împotriva căruia Trubin aproape a marcat weekendul trecut, când Benfica a jucat cu Porto, unde Farioli e acum antrenor principal.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

Citește și

Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”
Superliga
16:10
Rămâne Kopic la Dinamo? Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”
Citește mai mult
Rămâne Kopic la Dinamo?  Andrei Nicolescu a clarificat situația antrenorului „câinilor”: „Eu știu ce-și dorește”
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
15:14
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Liga Campionilor Benfica Lisabona olympique marseille roberto de zerbi
Știrile zilei din sport
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Europa League
30.01
Politic, raport șocant! Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
Citește mai mult
Politic, raport șocant!  Concluziile unei firme care a monitorizat FCSB - Fenerbahce sunt neverosimile pentru fotbalistul campioanei
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Handbal
30.01
„Escrocherie inimaginabilă” N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
Citește mai mult
„Escrocherie inimaginabilă”  N-au lucrat nicio secundă la echipa din Iași, dar vor primi despăgubiri de 450.000 de euro din bani publici!
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Europa League
30.01
România rămâne la munca de jos Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Citește mai mult
România rămâne la munca de jos  Suntem out din Europa și ne așteaptă vremuri grele în UCL + Ce echipă, bătută de FCSB anul trecut, uimește acum continentul
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Liga Campionilor
30.01
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Citește mai mult
Liga Campionilor Au fost stabilite partidele din play-off. Meci facil pentru Interul lui Chivu. Real Madrid își poate lua revanșa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:19
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
Moment tensionat FOTO. Eugen Neagoe s-a dus la fanii lui Dinamo după ce a fost înjurat: „Băăă, niciodată nu v-am jignit!”
00:10
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
„Dinamo mai caută soluții” Andrei Nicolescu a anunțat țintele „câinilor” după egalul cu Petrolul + Ce a spus despre gafa lui Epassy
22:33
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
Epassy a comis-o VIDEO+FOTO. Două erori mari la o singură fază au costat-o victoria pe Dinamo » Ce a spus camerunezul
23:51
Reghecampf, victorie mare în Africa Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
 Reghecampf, victorie mare în Africa  Al-Hilal Omdurman a învins finalista Ligii Campionilor și e la un pas de sferturi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Top stiri din sport
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Europa League
30.01
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
Citește mai mult
Europa League Întâlnire românească în play-off: Răzvan Lucescu se duelează cu Ionuț Radu! Programul complet
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Europa League
30.01
„Vechea Steaua nu mai există!” Presa din Turcia, ironică în privința identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Citește mai mult
„Vechea Steaua nu mai există!”  Presa din Turcia, ironică în privința  identității FCSB » Ce scrie despre Becali: „A luat-o razna”
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Superliga
30.01
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Citește mai mult
Liga 1, etapa #24 Dinamo ratează șansa de a urca pe primul loc » CFR, la un punct de play-off
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Europa League
30.01
Conflict în tabăra turcilor VIDEO: Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous
Citește mai mult
Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous

Echipe/Competiții

fcsb 103 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
31.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share