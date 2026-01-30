Probleme pentru Șumudică Al-Okhdood a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie » Rămâne pe loc de retrogradare

- Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Al-Tawoon.
- Tehnicianul român a ajuns astfel la patru meciuri consecutive fără victorie în Saudi Pro League.
Situația echipei lui Șumudică este dificilă: Al‑Okhdood ocupă penultimul loc în clasament, cu doar nouă puncte, iar venirea antrenorului român nu a adus rezultatele așteptate.
Echipa lui Șumudică a avut o șansă importantă de a deschide scorul în minutul 20, când Al‑Okhdood a obținut un penalty, însă Khaled Narey a ratat.
Atacantul a marcat 3 goluri în acest sezon, cu unul mai puțin decât fundașul central Saeed Al-Rubaie, care e golgheterul echipei.
Singurul gol al meciului a fost marcat de Mohammed Al Qahtani în minutul 58.
Aceasta este a doua înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Marius Șumudică și al patrulea meci fără victorie în Saudi Pro League.
Șumudică a obținut o singură victorie de la revenirea în Golf, 1-0 cu Al-Kholood.
- 30 ianuarie: Al-Taawoun - Al-Okhdood 1-0
- 26 ianuarie: Al-Ittihad - Al-Okhdood 2-1
- 21 ianuarie: Al-Okhdood - Al-Riyadh 2-2
- 16 ianuarie: Al-Khaleej - Al-Okhdood 4-1
- 13 ianuarie: Al-Okhdood - Al-Kholood 1-0
- 10 ianuarie: Al-Okhdood - Al-Ahli 0-1
34 de goluri
a primit echipa lui Marius Șumudică în acest sezon, pe care a preluat-o abia după etapa #14