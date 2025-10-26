Astăzi este sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, care, în 15 ani a cheltuit peste 315 milioane de euro din bani publici, conform jurnaliștilor de la safielumina.ro.

Cat a costat Arena Națională? În jur de de 240 de milioane de euro, sumă aferentă anilor 2008-2011, care astăzi ar însemna tot undeva la peste 300 de milioane.

De ce pentru fotbal acceptăm transparența cheltuielilor publice, iar pentru o catedrală nu e valabil același lucru?

În 2010, adică acum 15 ani, începeau lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume.

Astăzi are loc sfințirea, iar în jurul acestui eveniment s-au construit, așa cum se întâmplă de fiecare dată când e vorba de proiecte de sute de milioane de euro, polemici și controverse.

Catedrala e a doua construcție gigantică, din perspectivă financiară, din Bucureștiul ultimelor decenii. Arena Națională, stadionul de fotbal inaugurat acum 14 ani, a fost de asemenea un proiect grandios.

Ce leagă și ce separă cele două construcții? În primul rând, ne spune că România e o țară religioasă și plină de pasionați de fotbal. Dar acest lucru îl știam deja.

Arena Națională vs Catedrala Neamului

Asemănarea dintre cele două clădiri e dată de faptul că finanțarea a fost realizată, într-o proporție covârșitoare, din bani publici.

Dar de aici pornește chiar diferența majoră. Și anume, la construcția stadionului, statul, prin administrația locală, și-a asumat public costurile. Care au fost imense și care au depășit, așa cum se întâmplă de fiecare dată, prețul inițial.

Așa s-a ajuns la aproape 240 de milioane de euro, bani aferenți anilor 2008-2011, interval în care a fost ridicată arena sportivă.

Conform specialiștilor, aplicarea inflației din ultimii 15 ani, aduce construcția Arenei Naționale, la o valoare de azi, la peste 300 de milioane de euro. Încă o dată, bani asumați de stat.

Pentru Catedrala Mântuirii Neamului, costurile adevărate rămân o enigmă, după 15 ani de la debutul construcției.

foto: HotNews

Vă recomand un articol, publicat chiar astăzi de echipa safielumină.ro. Îl găsiți aici.

Biserica Ortodoxă Română a făcut două comunicări publice majore în toți acești ani, privind finanțarea Catedralei.

Prima, în 2018, când într-un răspuns pentru Mediafax susținea că s-au cheltuit 110 milioane de euro, 75% din bani fiind din surse publice.

Apoi, la începutul acestui an, HotNews a pus aceeași întrebare. BOR a răspuns: cheltuieli de 270 de milioane de euro, 90% fiind bani publici. Ceea ce înseamnă că timp de 7 ani, contribuția BOR la construcție n-a crescut deloc, rămânând la în jur de 25-27 de milioane de euro.

Cei de la safielumina.ro au făcut însă o muncă de documentare în detaliu și, așa cum au explicat: au „compilat și procesat date din zeci de documente oficiale, obținând un total la zi al finanțării publice pentru Catedrala Mântuirii Neamului. E o sumă semnificativ mai mare decât cea prezentată public de BOR”.

Suma rezultată: peste 315 milioane de euro, exclusiv din bani de la stat!

Potrivit calculelor noastre, peste 70 de milioane de euro (bani alocați de diferite instituții publice pentru catedrală) s-au evaporat în contabilitatea aparent imprecisă a Bisericii www.safielumina.ro

În 2011, Catedrala se baza și pe „cea mai săracă bătrânică”

În 2010, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul susținea că Biserica Ortodoxă Română nu se bizuie pe sprijinul statului, pentru acordarea unor subvenții, ci va conta pe ajutorul credincioșilor, care va fi acordat în timp.

Ni se spunea atunci că BOR va contracta un împrumut de peste 200 de milioane de euro la bancă și că banii vor fi restituiți din donațiile credincioșilor:

„Chiar și cea mai săracă bătrânică din România, credincioasă cu adevărat, va fi în stare să ofere un 50 de lei”, era argumentul Bisericii.

Astăzi, Bucureștiul are cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume. Are și un stadion de fotbal, pe care a avut loc inclusiv o finală europeană și meciuri la un Campionat European. Ambele construite din bani publici, pentru că România e o țară în care religia și fotbalul sunt fenomene la scară largă.

Nevoia de deschidere - dar de ambele părți: BOR și societate

Diferența dintre cele două construcții? Doar de transparență în cheltuirea banilor publici. A fost alegerea BOR să fie clarobscur, dar a fost și ceva în mentalul nostru colectiv.

Pentru că există aparența acestei percepții: banii sunt o problemă mai mică dacă din ei se ridică o Catedrală decât dacă se face un stadion, spital sau 10 kilometri de centură a Bucureștiului.

Astăzi, cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume a fost sfințită în centrul Bucureștiului. Practic, a primit „lumină” din partea lui Dumnezeu.

Poate că ceva din această lumină va ajunge atât în sălile mari ale BOR, dar și în înțelegerea noastră că această catedrală e un proiect dorit încă de pe vremea lui Mihai Eminescu și a Regilor României.