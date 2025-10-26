Dan Udrea Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Opinii

Dan Udrea Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 13:15
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 13:23
  • Astăzi este sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, care, în 15 ani a cheltuit peste 315 milioane de euro din bani publici, conform jurnaliștilor de la safielumina.ro.
  • Cat a costat Arena Națională? În jur de de 240 de milioane de euro, sumă aferentă anilor 2008-2011, care astăzi ar însemna tot undeva la peste 300 de milioane.
  • De ce pentru fotbal acceptăm transparența cheltuielilor publice, iar pentru o catedrală nu e valabil același lucru?

În 2010, adică acum 15 ani, începeau lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume.

Astăzi are loc sfințirea, iar în jurul acestui eveniment s-au construit, așa cum se întâmplă de fiecare dată când e vorba de proiecte de sute de milioane de euro, polemici și controverse.

Catedrala e a doua construcție gigantică, din perspectivă financiară, din Bucureștiul ultimelor decenii. Arena Națională, stadionul de fotbal inaugurat acum 14 ani, a fost de asemenea un proiect grandios.

Ce leagă și ce separă cele două construcții? În primul rând, ne spune că România e o țară religioasă și plină de pasionați de fotbal. Dar acest lucru îl știam deja.

Arena Națională vs Catedrala Neamului

Asemănarea dintre cele două clădiri e dată de faptul că finanțarea a fost realizată, într-o proporție covârșitoare, din bani publici.

Dar de aici pornește chiar diferența majoră. Și anume, la construcția stadionului, statul, prin administrația locală, și-a asumat public costurile. Care au fost imense și care au depășit, așa cum se întâmplă de fiecare dată, prețul inițial.

Așa s-a ajuns la aproape 240 de milioane de euro, bani aferenți anilor 2008-2011, interval în care a fost ridicată arena sportivă.

Conform specialiștilor, aplicarea inflației din ultimii 15 ani, aduce construcția Arenei Naționale, la o valoare de azi, la peste 300 de milioane de euro. Încă o dată, bani asumați de stat.

Pentru Catedrala Mântuirii Neamului, costurile adevărate rămân o enigmă, după 15 ani de la debutul construcției.

foto: HotNews foto: HotNews
foto: HotNews

Vă recomand un articol, publicat chiar astăzi de echipa safielumină.ro. Îl găsiți aici.

Biserica Ortodoxă Română a făcut două comunicări publice majore în toți acești ani, privind finanțarea Catedralei.

Prima, în 2018, când într-un răspuns pentru Mediafax susținea că s-au cheltuit 110 milioane de euro, 75% din bani fiind din surse publice.

Apoi, la începutul acestui an, HotNews a pus aceeași întrebare. BOR a răspuns: cheltuieli de 270 de milioane de euro, 90% fiind bani publici. Ceea ce înseamnă că timp de 7 ani, contribuția BOR la construcție n-a crescut deloc, rămânând la în jur de 25-27 de milioane de euro.

Cei de la safielumina.ro au făcut însă o muncă de documentare în detaliu și, așa cum au explicat: au „compilat și procesat date din zeci de documente oficiale, obținând un total la zi al finanțării publice pentru Catedrala Mântuirii Neamului. E o sumă semnificativ mai mare decât cea prezentată public de BOR”.

Suma rezultată: peste 315 milioane de euro, exclusiv din bani de la stat!

Potrivit calculelor noastre, peste 70 de milioane de euro (bani alocați de diferite instituții publice pentru catedrală) s-au evaporat în contabilitatea aparent imprecisă a Bisericii www.safielumina.ro

În 2011, Catedrala se baza și pe „cea mai săracă bătrânică”

În 2010, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul susținea că Biserica Ortodoxă Română nu se bizuie pe sprijinul statului, pentru acordarea unor subvenții, ci va conta pe ajutorul credincioșilor, care va fi acordat în timp.

Ni se spunea atunci că BOR va contracta un împrumut de peste 200 de milioane de euro la bancă și că banii vor fi restituiți din donațiile credincioșilor:

„Chiar și cea mai săracă bătrânică din România, credincioasă cu adevărat, va fi în stare să ofere un 50 de lei”, era argumentul Bisericii.

Astăzi, Bucureștiul are cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume. Are și un stadion de fotbal, pe care a avut loc inclusiv o finală europeană și meciuri la un Campionat European. Ambele construite din bani publici, pentru că România e o țară în care religia și fotbalul sunt fenomene la scară largă.

Nevoia de deschidere - dar de ambele părți: BOR și societate

Diferența dintre cele două construcții? Doar de transparență în cheltuirea banilor publici. A fost alegerea BOR să fie clarobscur, dar a fost și ceva în mentalul nostru colectiv.

Pentru că există aparența acestei percepții: banii sunt o problemă mai mică dacă din ei se ridică o Catedrală decât dacă se face un stadion, spital sau 10 kilometri de centură a Bucureștiului.

Astăzi, cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume a fost sfințită în centrul Bucureștiului. Practic, a primit „lumină” din partea lui Dumnezeu.

Poate că ceva din această lumină va ajunge atât în sălile mari ale BOR, dar și în înțelegerea noastră că această catedrală e un proiect dorit încă de pe vremea lui Mihai Eminescu și a Regilor României.

STADION arena nationala cheltuieli catedrala mantuirii neamului
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share