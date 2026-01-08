„Am crezut că am ajuns în Africa” Eric de Oliveira, șocat la sosirea în România: „Credeam că e ca în Germania, dar am mers cu Atlassib” +20 foto
Eric de Oliveira FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
„Am crezut că am ajuns în Africa" Eric de Oliveira, șocat la sosirea în România: „Credeam că e ca în Germania, dar am mers cu Atlassib"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 15:43
  • Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a rememorat momentul sosirii sale în România.
  • Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Fotbalistul, care evoluase până atunci exclusiv în Brazilia, se aștepta ca viața în România să fie similară cu cea din statele vest-europene precum Germania, Spania sau Anglia.

Eric de Oliveira, șocat la sosirea în România: „Am crezut că am ajuns în Africa”

„În mintea noastră pe vremea aia credeam că România e ca Germania, ca Spania, ca Anglia, ca nivel al fotbalului. Că vor fi suporteri cu tricouri, nebunie… Dar n-a fost așa. Cum am ajuns la Mediaș? M-am gândit că oamenii mă vor trimite cu avionul. Nu, am mers cu Atlassib!

Și erau două fete care vorbeau în spaniolă și se tot băgau în seamă, că eram negru. Eu mă credeam frumos, mă băgam în seamă, vorbeam în spaniolă, râdeau ăia. Ne tot opream să mergem la baie, la benzinărie. Și s-au mai urcat niște oameni.

Iar lângă mine s-a băgat unul… cum pot să vorbesc să nu jignesc? Era rom. Avea și pălărie, și mustață de-aia mare, gen corturar. Și s-a pus lângă mine, știi? Avea așa o sacoșă cu el și din ea ieșea un cap de găină. S-a pus fix unde eram.

Bă, și era gol autocarul! (...) Și la un moment-dat a început să doarmă cu capul pe mine, știi? Au început ăia să facă poze, să râdă. Eu dădeam din umăr, gen… mă prefăceam că dorm și… pac! A fost o poveste faină”, a povestit Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL.

Îmi amintesc că pe drum am văzut niște bivoli. Avea aici cineva o crescătorie de bivoli. În câmp, așa, și alergau, ca în savană. Și am zis, ce dracu’, mă, am ajuns în Africa? Credeam că sunt în savană. Eric de Oliveira

Eric de Oliveira a venit în România în anul 2007, pe când avea doar 22 de ani, când a semnat cu Gaz Metan Mediaș.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai evoluat pentru echipe precum:

  • Metropolitano (Brazilia)
  • Karpaty Lviv (Ucraina)
  • Pandurii Târgu Jiu
  • Al-Ahli (Arabia Saudită)
  • Matsumoto Yama. (Japonia)
  • Najran SC (Arabia Saudită)
  • Al-Markhiya SC (Qatar)
  • Viitorul Constanța (actuala Farul)
  • FC Voluntari
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (7).jpg
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (7).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (1).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (2).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (3).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (4).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+20 Foto
Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Brazilianul a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

VIDEO Episodul complet cu Eric din podcastul TOP LEVEL

