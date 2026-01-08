Șut, vândut în Emiratele Arabe Unite Adrian Șut, prima reacție înainte de plecarea în Abu Dhabi: „Îmi doream mult”

Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul defensiv de la FCSB, a plecat în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al-Ain.

Șut a plecat azi, la prânz, din cantonamentul FCSB din Antalya și urmează să ajungă la Abu Dhabi pentru a face vizita medicală.

Mijlocașul a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri consecutive de către roș-albaștri.

Adrian Șut, în Emiratele Arabe Unite

Mutarea ar putea să se realizeze în schimbul sumei de aproximativ două milioane de euro, conform fanatik.ro.

Informațiile privind oferta din Emirate pentru Adrian Șut au fost confirmate și de sursele GOLAZO.ro.

Cluburile FCSB și Al-Ain s-au înțeles deja, mai rămâne ca jucătorul să facă vizita medicală și să semneze contractul.

32,33 milioane de euro este valoarea lotului celor de la Al-Ain. Soufiane Rahimi este cel mai scump jucător, estimat la 6 milioane de euro, urmat de Kaku (5 milioane de euro) și Kodjo Laba (3,2 milioane de euro)

Adrian Șut va avea o concurență serioasă pentru postul de titular la Al-Ain, urmând să lupte cu alți trei jucători din lot:

Yahya Nader (27 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro

(27 de ani) – cotat la 1,7 milioane de euro Abdoul Karim Traore (20 de ani) – cotat la 1,2 milioane de euro

(20 de ani) – cotat la 1,2 milioane de euro Yong-woo Park (32 de ani) – care se recuperează după o ruptură de ligamente încrucișate, cotat la un milion de euro

Adrian Șut: „Îmi doream de mult această provocare”

Fotbalistul a oferit câteva declarații scurte, chiar înainte de a părăsi cantonamentul campioanei României.

„Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc! Îmi doream de mult această provocare”, a spus Șut, conform sport.ro.

Întrebat ce le transmite colegilor săi de la FCSB, fotbalistul a răspuns:

Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul Adrian Șut

La Al-Ain au mai evoluat, de-a lungul timpului, și alți doi fotbaliști cu trecut la FCSB: Mirel Rădoi (2011–2014) și Valentin Badea (2011).

Tehnicianul român Cosmin Olăroiu a antrenat la Al-Ain între 2011 și 2013.

3,8 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Format la ASA Târgu Mureș, Adrian Șut a mai evoluat la Unirea Jucu, Pandurii Târgu Jiu și Academica Clinceni, iar din 2020 este jucătorul FCSB.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Numai în această stagiune, Șut a adunat 29 de meciuri din cele 38 jucate.

În cele două sezoane în care FCSB a ieșit campioană, 2023-2024 și 2024-2025, Șut a jucat în 93 din cele 111 meciuri jucate în toate competițiile.

Mijlocașul român a strâns până acum opt selecții la echipa națională a României, unde a debutat pe 22 martie 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu.

Despărțirea de Adrian Șut, o provocare importantă pentru Charalambous

Plecarea lui Șut va un gol important în formula de joc a lui Elias Charalambous, care ar trebui să găsească soluții pentru acest post.

Mihai Lixandru reprezintă una dintre opțiunile pentru postul de mijlocaș defensiv, alături de Baba Alhassan și Vlad Chiricheș, însă FCSB nu exclude varianta aducerii unui înlocuitor în perioada de transferuri.

În trecut, pe această poziție a mai evoluat ocazional și Juri Cisotti.

9 este locul ocupat de FCSB în Superliga, cu 31 de puncte acumulate, după cele 21 de meciuri jucate

