Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025

La finalul anului trecut, CCA a informat UEFA de o decizie luată intempestiv: observatorul numărul 1 al României a fost șters pe de lista internațională.

Alexandru Deaconu, care a fost delegat anul trecut la semifinala Barcelona-Inter, a fost scos de Vassaras, cu care se află în conflict.

Decizie-șoc luată de Kyros Vassaras: a decis să-l dea afară de pe lista observatorilor internaționali pe care România îi are la UEFA pe cel mai bine plasat român ca supervizor de meciuri.

E vorba despre Alexandru Deaconu, care în martie va împlini 54 de ani.

Decizie-șoc : Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA!

Modificarea pe listă s-a produs intempestiv, la final de 2025, deși nu se ajunsese la termenul impus de forul de la Nyon la care se revizuiesc listele.

România trimisese lista cu observatorii în primăvara lui 2025 și aceasta urma să fie valabilă pentru următorii 2 ani.

Vassaras către UEFA: „ Scoateți-l pe Deaconu!”

Vassaras însă a informat UEFA că îl scoate pe Deaconu, FRF a validat cerința grecului, iar după ce forul european a fost anunțat s-a și produs schimbarea în sistem.

Din acel moment, deși au mai existat meciuri în cupe europene, în luna decembrie, Deaconu nu a mai primit nici o delegare.

Decizia lui Vassaras e una realmente surprinzătoare. Deaconu e din 2013 observator și ajunsese la cel mai înalt nivel.

În 2024 a oficiat la semifinala Conference League, iar anul trecut, UEFA l-a trimis la semifinala Champions League, Barcelona - Inter. A avut în ultimii ani doar delegări de top.

În spatele hotărârii lui Vassaras stă un conflict mai vechi între cei doi.

România a rămas fără Deaconu, Vassaras continuă să reprezinte Grecia

Mai întâi, Deaconu a fost înlăturat din funcția de manager al proiectului VAR, unde acum e Ovidiu Hațegan, după care s-a ajuns chiar și la scoaterea de pe lista internațională.

După excluderea lui, România rămâne în acest moment cu doi supervizori de arbitraj: Nicolae Grigorescu și Augustus Constantin. Și Kyros Vassaras e observator, chiar de prim-plan, cu delegări la meciuri de top, însă el nu reprezintă România în sistemul UEFA, ci Grecia.

Alexandru Deaconu e în continuare în Comisia Centrală a Arbitrilor, el participând inclusiv la cursurile de Cheile Grădiștei, din această săptămână.

El a fost președintele CCA înainte de a fi instalat Vassaras. Deaconu a preluat șefia în august 2012, când președinte FRF era Mircea Sandu.

Vassaras a devenit președintele CCA în iunie 2014, la doar 3 luni după ce Răzvan Burleanu a câștigat primul mandat la Casa Fotbalului.

