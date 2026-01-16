Adrian Șut, lăudat la Al-Ain  Noul antrenor al românului îi transmite și un avertisment, înainte de debut: „Va avea concurență”

Vladimir Ivic (48 de ani), antrenorul lui Al-Ain, a venit cu laude la adresa lui Adrian Șut (26 de ani), fotbalist abia transferat de la FCSB.

Tehnicianul sârb l-a avertizat pe român: nu are asigurat postul de mijlocaș defensiv în primul „11”.

Al-Ain se pregătește pentru partida cu Al-Wahda de sâmbătă, de la 17:45 (ora României), în etapa 13 din campionatul Emiratelor Arabe Unite, meci unde Adrian Șut va avea posibilitatea să debuteze.

Vladimir Ivic, despre Adrian Șut: „Sunt mulțumit de condiția lui fizică”

La conferința premergătoare meciului cu Al-Wahda, antrenorul lui Al-Ain a fost chestionat despre Adrian Șut, jucător transferat de la FCSB.

„Adrian este un jucător care s-a alăturat echipei noastre acum câteva zile, a făcut câteva antrenamente cu noi și sunt mulțumit de condiția lui fizică.

A venit din perioada de pregătire a echipei sale anterioare, s-a descurcat bine în cele 2-3 antrenamente de până acum și va fi disponibil pentru acest meci (n.r. - cu Al-Wahda). Asta înseamnă că l-am adus aici pentru a ne ajuta și pentru a juca”, a declarat Vladimir Ivic.

Tehnicianul sârb a vorbit și despre concurența pe care o va avea Șut pe postul de mijlocaș defensiv, acolo unde evoluează și Yahya Nader, Abdoul Karim Traore sau Matias Palacios.

„În această poziție, avem câțiva jucători care au făcut treabă bună în trecut: Yahya Nader, Traore și, uneori, Palacios. Când avem nevoie de ei să joace în această poziție, toți au făcut treabă bună. Va fi o concurență bună între ei.

Știi, când ai câteva opțiuni și o concurență puternică între ei la antrenamente, acest lucru poate fi benefic pentru echipă. Este un obiectiv să existe o asemenea concurență”, a mai spus Vladimir Ivic.

3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Al-Ain este lider în campionatul Emiratelor Arabe Unite, cu 30 de puncte acumulate după 12 etape. În spatele clubului pregătit de Ivic se află Al-Ahli Dubai, cu 29 de puncte.

Al-Ain a plătit 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului de la FCSB. Șut a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu gruparea din Golf.

În tricoul campioanei României, mijlocașul a adunat 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive.

Trofeele cucerite de Șut în tricoul celor de la FCSB:

2X Liga 1 (2024, 2025)

2X Supercupa României (2024, 2025)

