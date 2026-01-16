Horațiu Moldovan s-a opus transferului Care e situația portarului român, după ce a refuzat să schimbe echipa
Horațiu Moldovan
Horațiu Moldovan s-a opus transferului Care e situația portarului român, după ce a refuzat să schimbe echipa

George Neagu
Publicat: 16.01.2026, ora 10:42
Actualizat: 16.01.2026, ora 10:42
  • Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, ar fi fost aproape de un transfer în Portugalia.
  • Cu toate acestea, românul ar fi refuzat mutarea. Detalii, mai jos.

Cumpărat de Atletico Madrid de la Rapid la începutul anului 2024 pentru 800.000 de euro, Moldovan nu a reușit să se impună în Spania și a fost împrumutat deja la două echipe, la Sassuolo și Real Oviedo.

Horațiu Moldovan s-ar fi opus transferului la Arouca

După ce presa spaniolă a anunțat că pe urmele lui Horațiu Moldovan s-ar afla două echipe din Portugalia, Gil Vicente (locul 4) și Arouca (locul 16), portarul român ar fi luat o decizie privind viitorul său.

Moldovan ar fi refuzat să fie transferat la Arouca și va continua să se antreneze cu Real Oviedo, anunță lavozdeasturias.es.

Portarul român nu a fost convins de oferta clubului portughez, iar Arouca l-a transferat deja pe portarul Ignacio de Arruabarrena de la Barcelona SC (Ecuador). Miercuri, Moldovan s-a antrenat normal cu lotul pregătit de Guillermo Almada.

Dacă va rămâne la Oviedo, atunci Moldovan va avea în continuare șanse mici să prindă minute între buturile formației spaniole. Titularul Aaron Escandell are prestații solide în acest sezon.

Românul a bifat o singură apariție în acest sezon în tricoul lui Real Oviedo. Acesta a evoluat în partida din Cupa Spaniei împotriva clubului Ourense (Liga 3), pierdută cu scorul de 2-4 la penalty-uri.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

De serviciile lui Horațiu Moldovan s-ar mai fi interesat și Club Brugge, formație care evoluează în Liga Campionilor, Spezia, echipă din Serie B, dar și cluburi din Polonia.

28 de meciuri
a adunat Horațiu Moldovan în cele trei sezoane de la plecarea de la Rapid, 27 dintre ele la Sassuolo, echipă pe care a ajutat-o să promoveze în Serie A, și unul la Real Oviedo

Atletico Madrid transfer horatiu moldovan Real Oviedo arouca
