Efectul Barcelona VIDEO: Cum a reacționat o micuță echipă din Spania, după ce a aflat că va juca împotriva trupei lui Flick » Imaginile s-au viralizat
CD Guadalajara FOTO: Captură X
Campionate

Efectul Barcelona VIDEO: Cum a reacționat o micuță echipă din Spania, după ce a aflat că va juca împotriva trupei lui Flick » Imaginile s-au viralizat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 10.12.2025, ora 00:59
alt-text Actualizat: 10.12.2025, ora 01:00
  • CD Guadalajara, echipă dn liga a treia spaniolă, o va înfrunta pe FC Barcelona în 16-imile Cupei Spaniei, iar imaginile cu reacția jucătorilor la aflarea veștii s-au viralizat pe internet.
  • Guadalajara - Barcelona se va juca pe 17 decembrie, de la ora 19:00, pe terenul formației din cel de-al treilea eșalon.

Deși pentru formația antrenată de Hansi Flick partida cu Guadalajara nu înseamnă mare lucru, pentru micuța echipă spaniolă reprezintă un moment istoric, acesta fiind cel mai important meci din istoria clubului.

Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal”
Citește și
Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal”
Citește mai mult
Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal”

CD Guadalajara a făcut sărbătoare după tragerea la sorți: meci cu Barcelona

Federația Spaniolă a tras la sorți meciurile din 16-imile Cupei Regelui marți după amiază, iar formații mari precum Barcelona, Real Madrid sau Atletico vor înfrunta formații din eșaloanele inferioare.

Jucătorii celor de la CD Guadalajara au urmărit ceremonia în vestiar, alături de staff, pe un ecran imens. O explozie de bucurie s-a declanșat în momentul în care au aflat că vor juca împotriva catalanilor!

Fotbaliștii au reacționat ca după o victorie, iar imaginile au devenit rapid virale pe internet, entuziasmul celor de la Guadalajara fiind apreciat de către fanii fotbalului.

Mai mult, pe rețelele de socializare, cei de la CD Guadalajara au caracterizat meciul cu Barcelona ca fiind „un moment istoric”.

Celelalte două mari echipe ale Spaniei, Real Madrid și Atletico Marid, vor juca și ele împotriva unor formații din ligile inferioare.

„Galacticii” se vor duela juca cu CF Talavera (liga a treia), în timp ce formația lui Diego Simeone va da piept cu Atletico Baleares (liga a patra).

Meciurile din 16-imile Cupei Regelui:

  • Coruña CF vs. Athletic Club
  • Atlético Baleares vs. Atlético Madrid
  • CF Talavera vs. Real Madrid
  • CD Guadalajara vs FC Barcelona
  • Real Murcia vs. Real Betis
  • CD Eldense vs. Real Sociedad
  • Burgos CF vs. Getafe CF
  • Cultural Leonesa vs Levante UD
  • SD Eibar vs. Elche CF
  • RC Deportivo vs Real Mallorca
  • Real Racing Club vs. Villarreal CF
  • Real Sporting vs. Valencia CF
  • SD Huesca vs. Osasuna
  • Granada CF vs. Rayo Vallecano
  • Albacete Balompié vs RC Celta Vigo
  • Deportivo Alavés vs Sevilla FC

Citește și

Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
Liga Campionilor
00:21
Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
Citește mai mult
Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
21:23
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
fc barcelona Cupa Regelui Spaniei cd guadalajara
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share