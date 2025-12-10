Efectul Barcelona VIDEO: Cum a reacționat o micuță echipă din Spania, după ce a aflat că va juca împotriva trupei lui Flick » Imaginile s-au viralizat

CD Guadalajara, echipă dn liga a treia spaniolă, o va înfrunta pe FC Barcelona în 16-imile Cupei Spaniei, iar imaginile cu reacția jucătorilor la aflarea veștii s-au viralizat pe internet.

Guadalajara - Barcelona se va juca pe 17 decembrie, de la ora 19:00, pe terenul formației din cel de-al treilea eșalon.

Deși pentru formația antrenată de Hansi Flick partida cu Guadalajara nu înseamnă mare lucru, pentru micuța echipă spaniolă reprezintă un moment istoric, acesta fiind cel mai important meci din istoria clubului.

CD Guadalajara a făcut sărbătoare după tragerea la sorți: meci cu Barcelona

Federația Spaniolă a tras la sorți meciurile din 16-imile Cupei Regelui marți după amiază, iar formații mari precum Barcelona, Real Madrid sau Atletico vor înfrunta formații din eșaloanele inferioare.

Jucătorii celor de la CD Guadalajara au urmărit ceremonia în vestiar, alături de staff, pe un ecran imens. O explozie de bucurie s-a declanșat în momentul în care au aflat că vor juca împotriva catalanilor!

Fotbaliștii au reacționat ca după o victorie, iar imaginile au devenit rapid virale pe internet, entuziasmul celor de la Guadalajara fiind apreciat de către fanii fotbalului.

Mai mult, pe rețelele de socializare, cei de la CD Guadalajara au caracterizat meciul cu Barcelona ca fiind „un moment istoric”.

Un momento histórico en la vida. pic.twitter.com/7xygLrHLNY — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) December 9, 2025

Celelalte două mari echipe ale Spaniei, Real Madrid și Atletico Marid, vor juca și ele împotriva unor formații din ligile inferioare.

„Galacticii” se vor duela juca cu CF Talavera (liga a treia), în timp ce formația lui Diego Simeone va da piept cu Atletico Baleares (liga a patra).

Meciurile din 16-imile Cupei Regelui:

Coruña CF vs. Athletic Club

Atlético Baleares vs. Atlético Madrid

CF Talavera vs. Real Madrid

CD Guadalajara vs FC Barcelona

Real Murcia vs. Real Betis

CD Eldense vs. Real Sociedad

Burgos CF vs. Getafe CF

Cultural Leonesa vs Levante UD

SD Eibar vs. Elche CF

RC Deportivo vs Real Mallorca

Real Racing Club vs. Villarreal CF

Real Sporting vs. Valencia CF

SD Huesca vs. Osasuna

Granada CF vs. Rayo Vallecano

Albacete Balompié vs RC Celta Vigo

Deportivo Alavés vs Sevilla FC

