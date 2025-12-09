Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal” +66 foto
Noi probleme pentru Politic FCSB nu înțelege ce se întâmplă cu fotbalistul venit de la Dinamo: „Nu se antrenează normal”

alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 22:05
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 22:06
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).

Transferat în vară de la Dinamo, într-un schimb în care rivala s-a ales cu Alexandru Musi și un milion de euro, Politic nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor campioanei României.

Noi probleme pentru Dennis Politic: „Nu se antrenează normal”

Extrema stângă a roș-albaștrilor a absentat la ultimele trei partide ale echipei antrenate de Elias Charalambous, iar Mihai Stoica a dezvăluit că acesta se confruntă cu noi problemele medicale.

„Politic are dureri, nu se antrenează normal, doar la sală. Analizele la care a fost supus nu au relevat nicio modificare, dar durerile persistă.

Și Miculescu a fost în acceași situație. El și-a revenit, dar nu va putea joi (n.r. cu Feyenoord în Europa League)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În vară, când a semnat cu FCSB, Politic a efectuat un test complet Isokinetic, care a dezvăluit că acesta se confruntă cu un deficit destul de mare din punct de vedere al musculaturii. 

3 goluri
a marcat Dennis Politic pentru FCSB, în 22 de partide

Gigi Becali nu și-a pierdut încrederea în Politic

Patronul celor de la FCSB susține că Politic are nevoie de cel puțin două-trei meciuri bune pentru a-și reveni la forma care l-a consacrat la Dinamo.

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut.

Trebuie să joace 2-3 meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (19).jpeg
Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (19).jpeg

