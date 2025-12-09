„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre formatul din Cupa României, după ce oficialii de la FCSB au criticat dur sistemul de desfășurare al competiției.

Ce a declarat președintele Federației, dar și reacția lui Mihai Stoica (60 de ani), în rândurile de mai jos.

Campioana României s-a plâns de mai multe ori pe parcursul acestui sezon de sistemul din Cupa României, în care echipa mai slab cotată la finalul ediției precedente de campionat joacă pe teren propriu.

Răzvan Burleanu, răspuns pentru FCSB: „Când titularizezi jucători fără experiență...”

Președintele FRF i-a atacat pe cei de la FCSB, care în partida cu UTA Arad din Cupa României, scor 0-3, au folosit jucători care nu prind în mod normal primul „11”.

„Acest principiu al meciurilor în deplasare era și înainte de schimbarea formatului competițional, cel la care asistăm astăzi, organizat în grupe, după un model elvețian care presupune că nu vei juca cu toate echipele din grupă, un model pe care acum îl cunoaștem toți.

Ca federație suntem deschiși dialogului, putem să identificăm cele mai bune formate care să-și atingă obiective.

Noi, ca federație, am urmărit în momentul în care am schimbat formatul să creștem audiențele TV. Au crescut cu 50%. Am urmărit să creștem numărul de spectatori. Și acesta a crescut cu 50%.

Asta nu înseamnă că în anii următori nu putem asista la modificări ale formatelor competiționale din România. Suntem permanent deschiși modificărilor.

Așa că îi așteptăm atât pe cei de la FCSB, cât și pe partenerii media să avem un dialog constructiv în acest sens”, a declarat Răzvan Burleanu, conform gsp.ro.

Este normal ca șansele echipei să se reducă în momentul în care titularizezi jucători fără experiență la nivelul primei ligi. Dacă ai juca cu prima echipă sunt convins că nu ar trebui să nu ai nicio dificultate împotriva unei echipe de Liga 2 sau Liga 3. Răzvan Burleanu, președintele FRF

Mihai Stoica, după declarațiile lui Burleanu: „Aș desființa prostia asta...”

Președintele Consiliului de Adminitrație de la FCSB i-a răspuns lui Răzvan Burleanu și a continuat să critice sistemul implementat de FRF.

„Gigi a spus foarte clar. Dacă jucam acasă, jucam cu prima echipă, dar așa, noi nu ne putem permite să jucăm cu prima și să ne dea Dinamo cu terenul în cap.

Aș desființa prostia asta (n.r. sistemul cu grupe), pentru că este ceva inept. Atâta timp cât tu vorbești despre rezultatul direct, că este primul criteriu de departajare, dar acele două echipe ar putea să nu joace între ele.

Problema este meritul sportiv, să facă ceva care are sens. Atâta timp cât noi mergem în continuare cu regula U21 pe care n-o mai are nimeni în țările civilizate, n-are niciun sens să mai vorbim...”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce aș face eu? Echipele care au fost mai bine clasate și vin din prima urnă să joace acasă. Să joace meciul cu cea din urna ei pe teren propriu. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

Cupa României, clasamentul din Grupa B

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Universitatea Craiova 8-1 6 2. UTA Arad 4-1 4 3. FCSB 3-4 3 4. Gloria Bistrița 3-4 3 5. Petrolul Ploiești 1-5 1 6. Sănătatea Cluj 2-6 0

Primele două clasate se califică în sferturi

