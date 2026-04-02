Ce simptome pot sugera osteoporoza ? 

Osteoporoza afectează treptat rezistența oaselor și crește riscul de fracturi, însă în multe situații evoluează fără simptome evidente.

Mulți pacienți află că au o densitate osoasă scăzută abia după o fractură apărută la un traumatism minor. De aceea, este util să știi ce semnale pot indica o problemă și când merită să soliciți o evaluare medicală.

Identificarea timpurie a acestor semne îți oferă șansa de a preveni complicațiile și de a interveni înainte ca o fractură să îți afecteze mobilitatea sau independența.

Fractură apărută după un traumatism minor

O fractură produsă după o cădere de la propria înălțime sau după o mișcare banală ridică suspiciunea de fragilitate osoasă. În mod normal, un os sănătos rezistă la astfel de impacturi. Dacă însă osul s-a rupt în urma unui traumatism minim, este posibil ca densitatea osoasă să fie scăzută.

Cele mai frecvente localizări sunt:

șoldul (fractura de col femural)

încheietura mâinii

vertebrele

humerusul

coastele

De exemplu, o persoană de 55 de ani care alunecă ușor în casă și suferă o fractură de antebraț ar trebui să discute cu medicul despre evaluarea densității osoase. Nu pune automat incidentul pe seama neatenției sau a vârstei.

După prima fractură de fragilitate, riscul de a suferi o altă fractură crește în anii următori. De aceea, medicii recomandă investigații suplimentare și stabilirea unui plan de monitorizare. DEXA rămâne metoda standard pentru măsurarea densității minerale osoase și pentru confirmarea diagnosticului.

Scădere în înălțime și modificări ale posturii

O pierdere treptată în înălțime, de peste 3–4 cm față de statura din tinerețe, poate indica tasări vertebrale. Acestea apar atunci când vertebrele își pierd rezistența și se comprimă sub greutatea corpului.

Procesul se desfășoară uneori fără durere intensă. Mulți pacienți observă că hainele li se par mai lungi sau că trebuie să ajusteze scaunul mașinii. Alteori, familia remarcă o postură mai aplecată în față.

Cifoza toracică accentuată modifică centrul de greutate și crește riscul de cădere. În timp, pot apărea dificultăți respiratorii ușoare sau disconfort la nivelul cutiei toracice. Dacă observi aceste schimbări, programează un consult. Medicul poate recomanda radiografii sau alte investigații pentru a verifica integritatea vertebrelor.

Durere de spate apărută brusc, fără cauză clară

Durerea lombară sau dorsală apare frecvent în populația adultă, însă o durere intensă, instalată brusc, fără un efort evident, poate sugera o fractură vertebrală.

Deși osteoporoza are anumite simptome discrete, o tasare vertebrală recentă provoacă adesea durere localizată, accentuată la mișcare sau la statul în picioare. Uneori, pacientul descrie debutul durerii după un gest obișnuit, cum ar fi ridicarea unei plase de cumpărături.

Dacă durerea persistă câteva zile, te limitează în activitățile zilnice sau te trezește noaptea, nu amâna evaluarea. Un consult ortopedic sau reumatologic, urmat de investigații imagistice, poate clarifica situația. Tratamentul precoce ajută la reducerea durerii și la prevenirea altor tasări.

Pentru informații medicale detaliate despre manifestări, factori de risc și opțiuni de tratament, consultați un medic specialist.

Istoric personal sau familial de fracturi

Antecedentele personale și istoricul familial oferă indicii importante. Dacă ai suferit deja o fractură de fragilitate, chiar și cu ani în urmă, riscul tău actual rămâne crescut. Oasele nu își recapătă automat densitatea pierdută.

La fel de relevant este istoricul familial. Dacă unul dintre părinți a avut fractură de șold sau tasări vertebrale, probabilitatea de a dezvolta osteoporoză crește. Componenta genetică influențează masa osoasă maximă atinsă în tinerețe și ritmul de pierdere osoasă după 40–50 de ani.

În astfel de situații, medicul poate recomanda evaluarea riscului de fractură prin instrumente validate, precum scorul FRAX, și efectuarea unei osteodensitometrii chiar înainte de apariția simptomelor. Screeningul devine o măsură de prevenție, nu doar de diagnostic.

Prezența factorilor de risc asociați

Uneori, osteoporoza nu produce simptome până la prima fractură. De aceea, identificarea factorilor de risc ajută la intervenția timpurie.

Printre cei mai frecvenți factori se numără:

menopauza și scăderea nivelului de estrogen

vârsta peste 65 de ani la bărbați

tratamentul îndelungat cu corticosteroizi

indice de masă corporală scăzut

deficit de vitamina D

aport redus de calciu

fumatul și consumul excesiv de alcool

anumite boli endocrine sau inflamatorii

De exemplu, o femeie aflată în primii ani după menopauză, cu greutate scăzută și stil de viață sedentar, poate pierde masă osoasă rapid, chiar dacă nu resimte simptome. În majoritatea cazurilor, medicul recomandă analize de sânge pentru evaluarea metabolismului osos. Printre acestea se numără și determinarea nivelului de calciu seric total, investigație utilă pentru a înțelege dacă există dezechilibre care afectează structura osoasă.

Pe lângă analizele de laborator, DEXA oferă o măsurare precisă a densității minerale osoase la nivelul coloanei și șoldului. Rezultatul se exprimă prin scor T, care arată cât de mult diferă densitatea ta față de cea a unui adult tânăr sănătos. Medicul interpretează acest scor în contextul vârstei, istoricului medical și al factorilor de risc.

De ce merită să acționezi din timp

Osteoporoza poate fi ținută sub control dacă o depistezi precoce. Tratamentul adecvat reduce riscul de fracturi și ajută la menținerea mobilității. Planul terapeutic poate include medicație specifică, suplimentare cu vitamina D și calciu, precum și exerciții fizice adaptate.

Exercițiile cu greutăți mici, mersul alert sau antrenamentele pentru echilibru contribuie la menținerea masei osoase și la reducerea riscului de cădere. Pentru rezultate stabile, discută cu medicul înainte de a începe suplimente sau programe intense de antrenament. Administrarea necontrolată de calciu poate avea contraindicații la persoanele cu anumite afecțiuni renale sau cardiovasculare.

Alimentația echilibrată, expunerea moderată la soare și controalele periodice completează strategia de prevenție. Dacă te regăsești în oricare dintre situațiile descrise mai sus, programează o evaluare. Un consult la timp îți oferă claritate și un plan personalizat de monitorizare.

Recunoașterea acestor cinci semne te ajută să iei decizii informate și să protejezi sănătatea oaselor pe termen mediu și lung.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultația medicală. Pentru un diagnostic corect, vă recomandăm să vă programați la un medic specialist.

Bibliografie