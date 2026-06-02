„Boateng a semnat”  Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
Kennedy Boateng FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Boateng a semnat” Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 18:20
  • Tony Appiah, impresarul fostului fundaș de la Dinamo, Kennedy Boateng (29 de ani), a anunțat unde va juca acesta în sezonul următor.
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Boateng, cel care și-a anunțat plecarea de la Dinamo după barajul european cu FCSB, scor 1-2, și-a decis viitorul.

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Anunț despre Kennedy Boateng: „A semnat!”

Dorit și de către Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a ales să își continue cariera în Arabia Saudită, anunțul fiind făcut de către impresarul său, Tony Appiah.

„Băiatul a semnat cu o echipă din Arabia Saudită”, a declarat agentul, potrivit prosport.ro.

1,2 milioane de euro
este cota lui Kennedy Boateng, confirm Transfermarkt

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 74 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract.

Mesajul lui Kennedy Boateng după ce s-a despărțit de Dinamo

La scurt timp după meciul cu FCSB, ultimul din acest sezon, Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

„Către conducerea, staff-ul, antrenorii și colegii mei de la FC Dinamo București,

Astăzi (n.r. vineri), odată cu încheierea contractului meu, vreau să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo.

Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost una dintre cele mai mari onoare ale carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul «Arcul de Triumf», fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și ce înseamnă să reprezinți «Câinii Roșii».

Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au împins zi de zi să devin mai bun. Colegilor mei, vă mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele frumoase din vestiar și pentru spiritul de fraternitate.

Staff-ului, echipei medicale și tuturor celor din spatele echipei, munca voastră a făcut posibil ca noi să putem performa. Iar Peluzei «Cătălin Hîldan», pasiunea voastră este de neegalat. A fost ceva cu adevărat special să joc pentru voi.

Dinamo va avea mereu un loc special în inima mea. Plec cu mândrie, respect și doar amintiri frumoase. Le doresc clubului și tuturor celor implicați mult succes în tot ceea ce urmează.

Odată dinamovist, mereu dinamovist.
Mulțumesc din suflet”, a transmis Boateng.

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