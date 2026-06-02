Vedeta neașteptată de la CM 2026 Tim Payne, de la anonimat la milioane de fani! Povestea celebrității dobândite peste noapte

Fundașul neozeelandez Tim Payne (32 de ani) a devenit cunoscut la nivel mondial după ce un influencer argentinian a lansat o campanie online prin care și-a propus să transforme „cel mai puțin cunoscut jucător al Cupei Mondiale” într-o vedetă globală.

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Tim Payne, fotbalist aproape necunoscut publicului internațional a devenit, peste noapte, una dintre cele mai populare figuri ale CM 2026.

Celebritatea sa nu se datorează unui gol spectaculos sau unui transfer răsunător, ci unei campanii lansate de un influencer din Argentina. Povestea fotbalistului care joacă la Wellington Phoenix (prima ligă din Australia) în rândurile de mai jos.

Tim Payne, vedeta neașteptată de la CM 2026

În doar câteva zile, Payne a trecut de la aproximativ 4.000 de urmăritori pe Instagram la milioane!

Valen Scarsini, cunoscut pe rețelele sociale sub numele „elscarso”, a decis să identifice cel mai puțin cunoscut fotbalist prezent la turneul final, iar după ce a analizat loturile participantelor la turneu, alegerea sa a fost fundașul clubului Wellington Phoenix și component al reprezentativei Noii Zeelande.

Pe contul său de TikTok, Scarsini i-a încurajat pe cei care îl urmăresc să devină fani Tim Payne, iar campania a fost un real succes!

Pe TikTok, Scarsini are 830.000 de urmăritori, iar pe Instagram are un milion de urmăritori

În câteva zile, contul lui Payne a trecut de la câteva mii de urmăritori la sute de mii, apoi la milioane. În prezent, Payne are 4,4 milioane de urmăritori, o cifră care îl plasează peste numeroase vedete sportive consacrate din Noua Zeelandă.

5,36 milioane de locuitori e populația Noii Zeelande

Campania influencerului argentinian l-a transformat, practic, într-un experiment social despre cum poate internetul să creeze o celebritate globală aproape instantaneu.

Wellington Phoenix s-a lăudat pe social media cu fotbalistul său

Tim Payne are propriul cântec: prezentat ca o legendă și comparat cu Di Maria

Pentru Payne, situația a fost complet neașteptată. Fotbalistul de 32 de ani a declarat că a fost șocat să își vadă contul explodând peste noapte și i-a mulțumit în limba spaniolă lui Scarsini pentru sprijin:

„Vă rog să-mi scuzați spaniola, încă exersez pe Duolingo. Vreau doar să-ți mulțumesc enorm, Valen, au fost 48 de ore destul de nebunești, ca să spun așa.

Am vrut doar să spun că sunt foarte recunoscător că-mi reprezint țara la această Cupă Mondială și apreciez toată dragostea primită din întreaga lume”.

Noua Zeelandă e în Grupa G la CM 2026. Naționala lui Tim Payne debutează la Mondial pe 16 iunie, contra Iranului, pe stadionul SoFi. Va mai înfrunta apoi Egipt și Belgia.

Argentinienii i-au dedicat chiar un cântec lui Tim Payne. Expresia „No Payne, No Gain” a devenit virală alături de imagini cu fotbalistul iar o piesă aparent generată de inteligența artificială.

Versurile în spaniolă îl compară cu Angel Di Maria și îl prezintă ca pe o legendă.

Selecționerul Noii Zeelande, Darren Bazeley, a mărturisit că nu înțelege pe deplin mecanismele care au transformat un fundaș discret într-o vedetă globală a internetului.

Antrenorul a însă fericit că jucătorul a rămas concentrat asupra obiectivelor sportive. Colegii de echipă au tratat fenomenul cu umor, glumind pe seama celebrități dobândite de apărător.

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