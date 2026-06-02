Finala UCL a bătut Dinamo - FCSB! PSG - Arsenal a învins toate televiziunile generaliste sâmbătă și a fost numărul 1. Cu cât a fost peste Derby de România +13 foto
Finala UCL a bătut Dinamo - FCSB! PSG - Arsenal a învins toate televiziunile generaliste sâmbătă și a fost numărul 1 (Sport Pictures, IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
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Finala UCL a bătut Dinamo - FCSB! PSG - Arsenal a învins toate televiziunile generaliste sâmbătă și a fost numărul 1. Cu cât a fost peste Derby de România

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 14:10
  • Ultimul act al UEFA Champions League s-a jucat în premieră la ora 19:00, sâmbătă, 30 mai. A avut prelungiri și lovituri de departajare și a durat 3 ore
  • Dinamo - FCSB a fost tot o finală, pentru locul de Conference, s-a jucat vineri, a avut prelungiri și durata a fost de două ore și 36 de minute
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Două finale care se anunțau extrem de atractive pentru iubitorii fotbalului din România s-au jucat la finalul săptămânii trecute. Și au avut un duel de nivel înalt în privința audienței TV.

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E vorba despre finala UEFA Champions League și despre barajul pentru ultimul loc european pe care România îl avea disponibil pentru ediția 2026-2027 a competițiilor intercluburi de pe continent.

  • Dinamo - FCSB, scor 1-2, s-a jucat vineri seară, de la ora 20:30. Meciul a fost extrem de echilibrat și a avut nevoie de prelungiri. Durata totală a meciului: 156 de minute
  • PSG - Arsenal, scor 1-1, 4-3 la loviturile de departajare, s-a jucat sâmbătă seara, cu începere de la ora 19:00. Finala UCL a fost dramatică, a necesitat și prelungiri și penalty-uri de departajare și a durat 179 de minute
  • Ambele meciuri au fost transmise în România de aceleași două posturi de televiziune: Digi Sport și Prima Sport.

Iar concluzia ratingului a fost una surprinzătoare. Ultimul act din Champions League a fost peste Derby de România. Cifrele de audiență, raportat la publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, au fost următoarele:

  • PSG - Arsenal a avut 6,2% rating și o cotă de piață de 26,5%
  • Dinamo - FCSB a atins 5,6% rating și o cotă de piață de 20,6%

Cota de piață reprezintă numărul de televizoare care sunt pe meci, raportat exclusiv la cele care sunt deschise în acel interval orar.

Ceea ce înseamnă că sâmbătă, între orele 19:00 și 22:00, mai mult de unul din patru televizoare pornite era pe PSG - Arsenal.

În schimb, vineri seară, între 20:30 și 23:06, pe Dinamo - FCSB au fost în medie un televizor din 5 pornite.

28%
a fost procentul superior pe care finala UCL l-a avut față de Dinamo - FCSB în privința cotei de piață

PSG versus Arsenal a reușit nu doar să bată Dinamo - FCSB, cu o audiență superioară de peste 10%, ceea ce reprezintă o performanță remarcabilă, dar a fost programul TV numărul 1 al zilei de sâmbătă, raportat la toate televiziunile, inclusiv Pro TV, Antena 1 și Kanal D.

A fost peste filmele serii difuzate de Pro TV, dar și peste show-ul Survivor de la Antena 1 și Casa Iubirii de la Kanal D.

Top programate TV ziua de sâmbătă

  1. PSG - Arsenal (Digi, Prima Sport) 6,2%
  2. Filmul Curierul 2 (Pro TV) 6
  3. Filmul Sahara (Pro TV) 4,3
  4. Survivor (Antena 1) 3,9
  5. Buletin meteo (Pro TV) 3,8
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
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Digi Sport și Prima Sport au fost, împreună, în top și vineri, cu Dinamo - FCSB, dar nu s-au clasat pe primul loc. Lider a fost show-ul de la Pro TV, Românii au talent, care deși a durat 4 ore, a avut un rating puțin mai mare.

Top programate TV ziua de vineri

  1. Românii au talent (Pro TV) 5,8%
  2. Dinamo - FCSB (Digi, Prima Sport) 5,6
  3. Buletin meteo (Pro TV) 4,9
  4. Știrile Pro TV 4,1
  5. Știrile din sport (Pro TV) 4,1
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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Audiența finalei UCL a fost mare, dovadă faptul că doar două meciuri de fotbal transmise în România în anul 2026 au avut mai mulți telespectatori, dintre care unul a fost barajul de Mondial Turcia - România 1-0, care a avut un rating imens.

Top 10 meciuri de fotbal în 2026, ca audiență TV

  1. Turcia - România 1-0 / 16,7%
  2. Craiova - FCSB 1-0 / 7,9
  3. PSG - Arsenal 1-1, 4-3 pen. / 6,2
  4. FCSB - CFR 1-4 / 6,1
  5. Slovacia - România 2-0 / 5,9
  6. Dinamo - FCSB 1-2 / 5,6
  7. Craiova - U Cluj 0-0, 6-5 pen. / 5,6
  8. Bayern - PSG 1-1 / 5,3
  9. FCSB - Botoșani 2-1 / 5,3
  10. Din.Zagreb - FCSB 4-1 / 5,2

Totuși, comparativ cu anul trecut, finala Champions League de acum a avut o audiență mai mică. Același lucru e valabil și pentru derby-ul Dinamo - FCSB.

PSG - Inter 5-0 a fost ultimul act al Ligii Campionilor din 2005 și a atins un rating de 6,7%, față de 6,2% acum.

Dinamo - FCSB acum a făcut 5,6% rating, iar în primăvara lui 2025 s-a jucat acest meci de 3 ori, o dată în finalul sezonului regulat și de două ori în play-off. De fiecare dată, audiența a fost mai mare decât acum, cu una dintre partide, FCSB - Dinamo 2-1, care a atins un nivel foarte mare, de 8,7%, cu peste 55% mai mult decât cel de vinerea trecută.

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