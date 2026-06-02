Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Corvinul, U Cluj, FCSB FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 17:59
  • Administrația de licențiere a Federației Române de Fotbal a realizat evaluarea sănătății financiare a tuturor cluburilor participante în sezonul 2026/2027 al Ligii 1.
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Evaluarea a fost întocmită pe baza situației financiare existente la data de 31 decembrie 2025 și are la bază opt indicatori: lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea, nivelul costurilor salariale, fluxul numerar operațional, dependența de anumite surse de venit dar și perspectivele financiare pe termen scurt.

FRF a împărțit cluburile pe trei categorii, cele cu o situație financiară excelentă, cele cu o situație financiară bună, dar și a treia categorie, cea a cluburilor care ar putea face îmbunătățiri la acest capitol.

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FCSB, U Cluj și Corvinul, situație financiară excelentă

În prima categorie a evaluării Federației, cea din care fac parte cluburi cu o situație excelentă, se regăsesc doar trei cluburi: FCSB, Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara, grupare nou-promovată în Liga 1.

În anul calendaristic 2025, 75% din bugetul grupării hunedorene a fost asigurat de autoritățile locale.

În cazul celor de la FCSB și U Cluj, ambele formații au avut un an fără probleme din punct de vedere financiar.

Dacă roș-albaștrii și-au completat bugetul cu sumele primite de la UEFA ca urmare a participării în faza principală a Europa League și sponsorizări, „șepcile roșii” au avut parte și de sprijin din partea autorităților locale, mai exact 30% din buget fiind alcătuit din fondurile comunității.

Cluburile cu o situație financiară bună + Surpriza Oțelul Galați

În cea de-a doua categorie din evaluarea FRF, cea a cluburilor cu o situație bună, au fost incluse șase cluburi: U Craiova, Oțelul Galați, Csikszereda, Farul Constanța, Rapid și Sepsi.

Prezența gălățenilor în această clasificare surprinde, deoarece lucrurile nu stau tocmai bine financiar la gruparea de pe malul Dunării.

În urmă cu aproape două luni, Diego Zivulic, unul dintre veteranii echipei, s-a plâns de situația precară de la club și a declarat că jucătorii nu-și primiseră niciun salariu în 2026. Ulterior, mijlocașul defensiv a fost contrazis de club.

„Nu este ușor, mai ales când majoritatea vestiarului e formată din jucători străini, dar vă spun sincer. Sunt de 3 ani de zile la Galați și poate o dată sau de două ori am luat banii la timp. Asta e realitatea. Sper să ne plătească ceva pentru că în acest an nu am luat niciun ban. Suntem în aprilie și nu e așa ușor.

Toate echipele din play-out bagă banii la jucători și îi motivează. Banii nu mă motivează așa mult pe mine, eu vreau să fac treabă aici la Galați.

Vreau să muncesc și să fac tot posibilul ca Oțelul să rămână în SuperLiga. Trebuie să facem performanță și vor veni și banii”, a spus Zivulic, după victoria Oțelului cu Hermannstadt, scor 2-0.

Dinamo, în ultima categorie a evaluării FRF

În cea de-a treia categorie a clasificării Federației, cea a cluburilor care au o situație financiară de îmbunătățit, se regăsesc șapte echipe: FC Voluntari, FC Argeș, CFR Cluj, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Dinamo și FC Botoșani.

Prezența lui Dinamo în categoria cluburilor cu o situație de îmbunătățit surprinde, deoarece în ultimii doi ani partea financiară a clubului a părut să meargă spre o zonă bună.

În vara anului trecut, „alb-roșiii” au ieșit și din insolvență, fapt care le-ar fi permis să joace în preliminariile cupelor europene, dacă ar fi trecut de marea rivală FCSB în barajul pentru Conference League, scor 2-1 în favoarea grupării antrenate de Marius Baciu.

Federația Română de Fotbal a menționat că încadrarea cluburilor în această categorie nu reprezintă o sancțiune și nici nu influențează dreptul de participare în competiții.

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