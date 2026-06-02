Schimbare majoră în Liga 1  Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus 

Liga 1 va beneficia de un sistem VAR ultramodern începând cu sezonul următor.

Cât costă noul sistem, ce îmbunătățiri aduce dar și când va fi folosit prima dată, în rândurile de mai jos.

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În sezonul 2026/2027 al Ligii 1 va avea loc o schimbare importantă în ceea ce privește arbitrajul.

Campionatul nostru va beneficia de un sistem ultramodern de arbitraj video, identic cu cel folosit în top 5 campionate ale Europei.

Cât costă și când va fi folosit prima dată noul sistem VAR

Noul echipament VAR a fost adus deja în România, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Odată cu această schimbare, un nou furnizor de sistem va implementa un soft cu camere 4K, care va grăbi detectarea ofsaidului.

Potrivit fanatik.ro, noul sistem ar putea fi folosit chiar la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj, partidă programată pe 12 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Conform sursei citate, totul depinde de viteza cu care hub-ul de la CNF Mogoșoaia va deveni operațional.

Odată cu această schimbare, Liga 1 va beneficia de Accelerated Virtual Offside Line, tehnologie care va grăbi procesul de identificare a ofsaidului. Pentru acest sistem se vor monta șase camere fixe de tip 4K pe fiecare stadion din Liga 1.

Camerele sunt conectate la internet, astfel că nu necesită intervenția unor persoane pentru a detecta ofsaidul. Acestea au sistemul High Frame Rate, care reduce neclaritatea mișcării, iar prin utilizarea camerelor 4K va putea fi generată și animația 3D pentru a arăta pozițiile de ofsaid.

Cât va costa implementarea noului sistem VAR

Odată cu updateul sistemului de arbitraj video, costurile vor fi mult mai mari, astfel că fiecare echipă din Liga 1 va trebui să suporte suma de 18.000 de euro.

Mai mult, dacă proiectul va avea succes, există posibilitatea ca din sezonul 2027/2028 sistemul să fie folosit și la partidele din liga secundă.

Ce beneficii va aduce noul sistem VAR:

Accelerated Virtual Offside Line, sistemul care scurtează timpul de analiză a situațiilor de ofsaid.

Se va construi un hub central VAR la Mogoșoaia, din care arbitrii vor analiza toate fazele din toate meciurile disputate în Liga 1.

Va crește eficiența operațională, optimizând totodată și logistica, dar și costurile.

Se vor monta camere 4K adiționale, fixe, pe toate stadioanele din Liga 1.

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